Idoia Montero, hermana de quien fuera solista de La oreja de Van Gogh, Amaia, no fue seleccionada para participar en la duodécima edición de MasterChef (La 1). Dos de los jurados, Jordi Cruz y Pepe Rodríguez, le dieron su voto negativo.

"A mí me gustaría darte un sí, pero no voy a poder. Has abierto muchos caminos y ninguno te ha terminado de convencer. No he visto que quieras ser cocinera", le dijo chef catalán. A lo que ella respondió: "Quiero ser cocinera, no te vas a equivocar".

Pero de nada le sirvió porque Idoia Montero se quedó fuera de esta nueva edición. Lo que no le ha faltado a la aspirante ha sido el apoyo de su hermana Amaia.

Muchas veces ha sido Idoia quien ha tenido que tender la mano a la cantante por sus reiterados problemas de salud. Ahora, la artista no ha ahorrado elogios para su hermana: "El fracaso es no hacer nada, querida hermana, y añado que el verdadero éxito es intentarlo una y otra vez y no rendirse".

"Nadie como tú lo sabe, lo sabemos bien. Y sí, ese 'quiero ser' es una bandera blanca. -añade Amaia en sus redes sociales-. No creo en los buenos profesionales si no son buenas personas y tú eres una excepcional. Noah, amatxo (mamá), aitatxo (papá) y yo estamos muy orgullosos de ti. Que nadie te diga quién eres".

Idoia es estilista de moda y escritora. Recientemente, ha publicado el poemario En pleno baile.