Ángel Víctor Torres niega contactos con Koldo por las mascarillas: "No me llamó ni el ministro ni nadie de su equipo"

"No me llamó ni el ministro (José Luis Ábalos) ni nadie de su equipo y no hubo ninguna orden para contratar". Así se ha defendido el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática y expresidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, de las afirmaciones de Koldo García en una entrevista en El Mundo, en la que en un inicio afirmaba que había tenido contactos con Torres, para matizar más tarde que la conversación se produjo cuando era secretario general del PSOE de Canarias y no jefe del Ejecutivo. "Ni contacto ni orden", ha respondido al respecto el ministro.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el ministro territorial ha asegurado que no hubo ningún tipo de indicación dirigida a su persona sobre la contratación de mascarillas porque "no las hubiese aceptado". "Ni hubo ninguna orden por mi parte para que se contratara en ningún caso con ninguna empresa durante la época de la pandemia", ha añadido. En cualquier caso, ha defendido la contratación que realizó el Gobierno de Canarias argumentando que compró las mascarillas a dos euros mientras en otras comunidades se pagaban a seis, y que fue la empresa implicada en el caso Koldo la que se puso en contacto con el entonces director del servicio canario de Salud, que a su vez trasladó la propuesta a los servicios técnicos para que la analizaran.

Comparecerá en el Senado a petición del PP

También ha confirmado su asistencia como compareciente, una vez el PP la solicite formalmente, a la comisión de investigación del Senado sobre el caso Koldo, y ha calificado la intención de los populares de que asista para explicar sus conexiones de "esperable". Así mismo, ha aprovechado la ocasión para instar tanto a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, como al actual líder del PP y entonces -durante la pandemia- presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, a asistir a la comisión de investigación que se crea este martes en el Congreso sobre la contratación durante los meses de la covid.

"Era algo esperable y por tanto ningún problema en comparecer en las comisiones de investigación. Espero que tampoco tenga ningún problema en comparecer la presidenta de la Comunidad de Madrid, el de Galicia o el resto de los presidentes que teníamos responsabilidades durante la pandemia", ha lanzado.