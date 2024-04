"¿Y qué utilidad tiene eso para los ciudadanos?": la frase que Alsina espeta a Puente y se ha hecho viral en redes

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, vuelve a colocarse en el centro de la polémica después de la entrevista que Carlos Alsina le hizo este lunes en el programa matinal Más de Uno, después de que Puente denunciara que los artículos de opinión de algunos medios de comunicación se dedicaban a "insultarle".

"Le he encargado a mi equipo que coja todas las columnas de opinión en las que se me insulta", revelaba el socialista en los micrófonos de Onda Cero, que lamentaba recibir "todo tipo" de agravios, incluidos aquellos que criticaban su físico. "¿Qué le voy a hacer? A Pedro Sánchez se le insulta por guapo, a mi por feo", bromeaba el ministro.

Ante este manifiesto, el periodista le preguntaba "qué utilidad tiene ese trabajo para los ciudadanos", apelando a que la labor encomendada se realiza con el equipo y el presupuesto público del Ministerio de Transportes. "Claro que lo tiene, por lo menos para mí lo tiene", respondía el responsable de la cartera.

"Para usted lo tendrá, pero para los ciudadanos yo no lo veo la utilidad... saber qué columnistas le han criticado", espetaba el locutor. "No, criticar no, las críticas no son los insultos", matizaba el ministro.

"195 folios dedicados a insultarme"

Horas después de la entrevista y haciendo referencia directa a ella, el dirigente de Transportes denunciaba en su perfil de la red social X al menos un centenar de columnas de opinión en medios de comunicación escritos en las que se le insulta, en algunos casos "gravemente" y ha abierto un hilo que actualizará "periódicamente" para que sus seguidores juzguen "si es o no de interés".

2.- De momento el listado de insultos sin repetir, ocupa 3 folios. Los medios en los que se profieren los insultos…ninguna sorpresa. Solo se han computado medíos escritos, ni radiofónicos, ni televisivos. Es decir, medios en los que el insulto requiere una reflexión previa. pic.twitter.com/OEMKn6wEZV — Oscar Puente (@oscar_puente_) April 1, 2024

Según dice, desde el 26 de septiembre del pasado año hasta hoy su equipo ha contabilizado al menos cien columnas de opinión en las que se le insulta. "Son 195 folios dedicados a insultarme", recalca el titular de Transportes, que añade que "de momento, el listado de insultos sin repetir, ocupa tres folios".

El ministro solo ha computado medios escritos, "es decir, medios en los que el insulto requiere una reflexión previa", subraya, y no incluye bulos, falsedades o críticas.