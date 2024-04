Melody reaparece tras dar a luz a su hijo: "Ser mamá me va a hacer cantar con más pasión"

El pasado 17 de febrero, Melody dio a luz a Cairo, su primer hijo junto al deportista argentino Ignacio Batallán. Unas semanas después, la artista ha reaparecido en Fiesta para presentar su nuevo single y ha aprovechado para expresar cómo está viviendo su maternidad.

"Estoy muy contenta, feliz de estar con ustedes, presentando música y también viviendo un momento muy bonito, muy emocionante", ha expresado en su llegada al plató, esta vez sin su barriga de embarazada. "Antes vine acompañada y ahora ya está en casita", ha añadido.

La artista sevillana ha comentado que "mucha gente piensa" que, por el hecho de dedicarse a la música, al ser madre tiene que dejar ese mundo. "No es así. Ahora me tienen que contratar más porque un niño... No come nada", ha expresado provocando la risa y los aplausos del público.

Melody ha contado que tanto ella como su pareja están "locos" por la llegada de Cairo a sus vidas, que "cada vez se está poniendo más grande". "El amor que siento y el sentimiento que tengo ahora mismo... A veces lloro por cualquier cosa", ha desvelado la artista.

"Pero ser mamá me va a hacer cantar con más sentimiento y hacer las cosas con más pasión, así que agárrense, señores, que vienen curvas", ha comentado, provocando una vez más la reacción del público presente.

Tras explicar cómo se encuentra a nivel personal, Emma García le ha dado paso para cantar su nueva canción, Bandido. La artista ha querido dedicarle la actuación a todos aquellos que la han apoyado "en estos últimos meses" y que le han mandado "tantos mensajes bonitos". Pero no se ha olvidado de su "bombón" y del público que siempre la apoya. "Este año nos vemos de gira por toda España y por Latinoamérica", ha concluido Melody.