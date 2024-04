Joana Sanz no está en la misma casa que Dani Alves y podría haber iniciado una relación con un cantante

El paradero de Joana Sanz es todo un misterio desde que hace justo hoy una semana Dani Alves salió de la cárcel de Brians 2 en libertad provisional tras depositar un millón de euros de fianza.

Mientras algunos medios aseguran que la modelo está con el brasileño en el domicilio conyugal de Esplugues de Llobregat -ya que ha recibido flores y varios paquetes en los últimos días- ella ha compartido imágenes en su cuenta de Instagram en Madrid; además, ha dejado de seguir a su todavía marido y eliminar cualquier rastro de él en su perfil. Gestos que apuntan a que el divorcio podría ser inminente, aunque por el momento la canaria guarda silencio absoluto.

Además, según el programa Fiesta, Joana estaría conociendo a un chico con el que se estaría viendo hace un mes. La identidad del que podría ser su nuevo amor todavía no ha trascendido, aunque se ha especulado con que podría ser un famoso cantante, pero también el periodista Marc Leiradó, con el que mantiene una estrecha amistad.

Dani Alves ha salido de la cárcel al pagar una fianza.

Europa Press ha hablado en exclusiva con Leiradó y, en calidad de íntimo amigo ha asegurado que la modelo no está con Alves en la casa familiar: "La información que tengo es que Joana no está en esa casa desde unos días antes de que Dani saliera de prisión y voy a seguir diciéndolo porque tengo las pruebas".

"No sé lo que va a hacer mañana ni en las próximas horas, pero hasta el día de hoy Joana no está en esa casa, pero no voy a dar detalles de la relación que tienen porque eso es una cosa que le toca responder a ella, aunque si no está en la casa yo creo que los hechos hablan por sí solos" ha asegurado.

Echando balones fuera, Marc Leiradó ha evitado confirmar su "íntima" y comentadísima "amistad" con la canaria, a la que define como una "amiga".

"Se puede ser periodista y tener personajes que sean amigos. Las intimidades que yo he hablado con Joana cuando hemos estado en reuniones de amigos, cuando nos hemos ido a jugar a bolos, a cenar, cuando he estado en su casa o cuando ha estado en la mía, sabe que las cosas que hablamos ahí se quedan" ha explicado, acusando a algunos medios de comunicación de "intentar poner en cuestión nuestra relación, nuestra amistad" para "meter un poco de cizaña. Pero no lo van a conseguir" advierte.

"Lo que Joana haga en su vida íntima yo no soy quien para hacer un juicio de valor, de la vida privada de Joana no hablo, pero que dé los pasos que tenga que dar porque tiene que estar feliz. Si algún día decide conocer a alguien o si en alguna ocasión ha conocido a alguien que no lo sé, lo desconozco, pues, oye, perfecto" ha zanjado.

Respecto a cómo ha reunido Alves el millón de euros para hacer frente a la fianza, Leiradó afirma que "no le consta" que haya sido un adelanto del documental que estaría grabando para una conocida televisión brasileña: "Lo que me consta es que ha pagado ese millón de euros gracias a un aval bancario que han pedido con lo de la devolución de Hacienda que le tienen que hacer en los próximos días. Esa es una información bastante contrastada".