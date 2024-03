Detienen a los responsables de amenazar a Di María y a su familia: "Vamos tras las mafias, narcos y extorsiones..."

Durante la madrugada del pasado lunes 25 de marzo, la familia de Ángel Di María, actual jugador del Benfica, recibió mensajes amenazantes en el domicilio que poseen cerca de Rosario, la ciudad natal del futbolista argentino.

"Dile a tu hijo (Di María) que no vuelva más a Rosario porque si no le cagamos matando un familiar. Ni Pullaro te va a salvar. Nosotros no tiramos papelitos. Plomo y muertos tiramos", añadía el texto amenazante, haciendo referencia a un posible regreso del exjugador del Real Madrid al fútbol argentino para cumplir el deseo de retirarse en el club de su vida, Rosario Central.

Comunicado de la ministra de Seguridad de Argentina

"Detenidos los responsables de las amenazas y disparos contra Ángel Di María y su familia. Pablo Acotto, quien estaba siendo investigado por narcotráfico confesó, en escuchas telefónicas, ser el autor, y Sara Belén Gutiérrez y Gabriel Ismael Pastore, cómplices, fueron detenidos por la PFA y la Policía de Santa Fe, a través de PDI, cuando pensaban fugarse de su domicilio", publicó en su perfil oficial de Twitter Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de Argentina.

Asimismo, reconoció el "gran trabajo" de Javier Arzubi, fiscal federal, y Pablo Socca, del MPA Santa Fe, para atrapar a los a los responsables de dichas amenazas: "Permitieron obtener el dato del autor de la amenazas. Vamos tras las mafias, los narcos y las extorsiones para llevarles seguridad a los rosarinos y a todos los argentinos".