El infierno de Wilfred, el plátano a Dani Alves, el abandono de Eto'o... los otros episodios racistas más famosos

El racismo en el fútbol español ha alcanzado unos límites que ahora, con el caso de Vinícius, por fin se están haciendo frente. El futbolista brasileño, insultado en muchos campos del panorama nacional, es solo uno de los episodios más terribles de las últimas décadas, en las que se han vivido momentos muy tensos con diferentes jugadores.

El infierno de Wilfred Agbonavbare en el Bernabéu

Uno de los casos más sonados de racismo en LaLiga tuvo como protagonista a Wilfred Agbonavbare, guardameta del Rayo Vallecano entre 1990 y 1996. El 9 de mayo de 1993, el portero nigeriano vivió un infierno en el Santiago Bernabéu a raíz de una actuación excelente.

"Negro, cabrón, recoge el algodón" o "Ku Kux Klan" fueron algunos de los cánticas que la grada del estadio madridista le cantó al futbolista rayista. Además, esos insultos se trasladaron luego a la salida del partido.

Wilfred, exportero del Rayo. EFE

Eto'o abandonó el campo por insultos racistas

El delantero camerunés Samuel Eto'o sufrió el racismo durante muchos años en LaLiga. En noviembre de 2004 recibió gritos que imitaban el sonido del mono en un partido del FC Barcelona frente al Getafe en el Coliseum Alfonso Pérez.

Las actitudes racistas contra él continuaron en los años siguientes. Tanto que en 2006 abandonó el césped de La Romareda durante un Zaragoza-Barcelona en el que tuvo que aguantar todo tipo de insultos.

Eto'o, en un partido con el Barça. Archivo / Reuters

"No juego más", le dijo entonces al árbitro. Él terminó regresando al terreno de juego y su gesto dio la vuelta al mundo, pero siguió sufriendo el odio del resto, incluso de Javier Clemente, entonces entrenador del Athletic que tras escupir el delantero a Expósito afirmó: "Los que escupían son los que bajan del árbol".

El árbitro ofreció a Kameni parar el partido

Carlos Kameni sufrió el racismo en muchos campos de fútbol de España. Él mismo contó su episodio más duro en una entrevista en El Larguero: "Mi peor momento lo viví en el campo del Zaragoza en mi primer año con el Espanyol. Íbamos ganando 0-1 y me dijeron de todo, hasta el punto de que el árbitro me preguntó si quería que parase el partido, pero me veía con fuerzas para seguir. Dos semanas después de mi episodio volvió a ocurrir con Eto’o, con el baile del mono":

Kameni, en una foto de archivo.

En 2005 vivió otro episodio racista muy duro, cuando en el Calderón le tiraron un plátano mientras jugaba y le cantaron "salta la valla, Kameni salta la valla". Pero no solo eso. Hasta su propia afición le insultó. "Te odiamos, eres basura. Vete y di que esto es racismo. Seas negro o naranja, vete ya", le decían entonces.

A Dani Alves le lanzaron un plátano... y se lo comió

Dani Alves fue objeto de agresiones e insultos racistas durante toda su carrera profesional en España. En la ida de las semifinales de la Copa del Rey frente al Real Madrid en 2013, el Santiago Bernabéu le dedicó unos cánticos de los que luego habló él en sus redes sociales: "Es una lástima la cantidad de racistas que hay en algunos lugares".

Justo un año después, Dani Alves fue el protagonista de uno de los días más polémicos en el fútbol español por el racismo. Le arrojaron un plátano desde la grada del estadio del Villarreal cuando se disponía a sacar un córner. Él, como protesta, lo peló y le dio un mordisco. A raíz de eso se creó la campaña contra el racismo bajo el lema #somostodosmacacos.

El lío de Diakhaby con Juan Cala

Además de los polémicos insultos a Vinícius en 2023, uno de los casos más sonados de racismo en los últimos años estuvo protagonizado por Mouctar Diakhaby y Juan Cala en un Cádiz-Valencia el 4 de abril de 2021.

Ambos jugadores discutieron en una jugada en el área del Cádiz, pero después el jugador del Valencia aseguró que Cala le había dicho "negro de mierda". El futbolista y el resto de la plantilla che se retiró del terreno de juego, pero todos ellos terminaron regresando menos Diakhaby.

El central franco-guineano se quedó en el vestuario y acabó viendo lo que restaba de partido en la grada. Después Cala negó esa frase, pero el valencianista fue claro: "Negro de mierda no es difícil de entender. No sé si Cala es racista, pero sí que tiene que pagar por lo que me dijo".