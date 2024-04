Los mejores trucos para ahorrar en tu factura tras la subida del IVA del gas natural al 21%

El IVA del gas natural volvió a subir desde el 10% hasta el 21% el pasado 1 de abril, haciendo que la factura de las familias españolas se dispare hasta los 45,54 euros en comparación a los 41,42 euros que costaba en marzo de 2024. Esta subida se suma a otras, como por ejemplo, el incremento del mismo impuesto sobre el precio de la luz, lo cual está haciendo cada vez más difícil la tarea a los españoles para llegar a fin de mes.

Esta subida de IVA del gas es la segunda que se produce desde final del año pasado y tiene su origen en el plan de Gobierno para ir retirando las ayudas fiscales que aprobó en 2022 para ayudar a hogares y empresas a afrontar la crisis de precios de la energía. Sin embargo habrá algunos usuarios que la noten más que otros. Los que tengan tengan contratada la tarifa regulada(TUR) no la sufrirán tanto, ya que se ha revisado a la baja hasta el 30 de junio debido a que el precio del gas en el mercado ha caído con respecto al trimestre pasado.

Desde la web de ahorro Kelisto, prevén que algunas tarifas bajen de precio durante los próximos días para compensar el cambio impositivo, aunque por el momento no se han registrado descuentos tan significativos y por eso, dan algunos trucos para ahorrar en la factura del gas natural durante los próximos meses.

Manten una temperatura adeacuada

En ocasiones, las bajas temperaturas del exterior invitan a subir el termostato en exceso para mantener el calor dentro. Esta acción puede hacer que se incremente el consumo de energía y, por lo tanto, tu factura. Para que haya un buen ambiente dentro de una vivienda basta con que el termómetro marque 21 grados. Además, con la llegada del buen tiempo, es un buen momento para tratar de bajar algunos puntos en el termostato.

Controlar el encendido y el apagado

Dejar la calefacción encendida cuando estamos fuera para tener una buena temperatura al llegar a casa es un acto común que puede hacernos gastar de manera innecesaria. La mejor alternativa es programar su encendido (siempre y cuando la instalación lo permita) justo una hora antes de llegar. De este modo, tu vivienda estará caliente cuando llegues sin necesidad de gastar demasiado. De igual forma, apagar la calefacción por la noche puede ayudarte a ahorrar.

No calientes habitaciones vacías

Si tu casa tiene varias habitaciones y hay algunas que no están siendo utilizadas, la mejor alternativa es cerrar la llave de los radiadores de gas que se encuentren dentro. Muchas veces se produce un gasto innecesario al calentar espacios que no se necesitan. Así mismo, deberás tener cuidado con las ventanas, revisa que estén todas bien cerradas para que no se escape el calor y trata de abrirlas solo lo justo y necesario para ventilar (no se necesitan más de 15 minutos).

Cambia tu caldera por una de bajo consumo

Renovar tu caldera puede ser una buena alternativa para ahorrar algo de dinero. Aunque a priori puede suponer una inversión, la reducción del consumo y del importe de tu factura merecerá la pena a la larga. También es aconsejable que te informes sobre la posible existencia de un plan Renove de calderas en tu comunidad para beneficiarte de las ayudas disponibles.

Haz un buen mantenimiento de los radiadores

Si tienes radiadores en casa, es recomendable que los purgues o saques el aire al menos una vez al año, preferiblemente cuando comienza el invierno. Normalmente se acumulan pequeñas burbujas de aire que impiden el paso del calor y, como consecuencia, los radiadores no terminan de calentar con la suficiente potencia. De igual forma, si tienes un mueble demasiado cerca o cubres el radiado con ropa húmeda para que se seque, la energía que necesite el radiador para calentar será mayor y gastarás más.

Revisa el aislamiento

Las perdidas de calor son uno de los grandes problemas que afectan a la factura del gas, por ello es necesario asegurarse de que la casa cuenta con los sistemas de aislamiento adecuados. Actualmente hay programas impulsados por el Gobierno que subvencionan obras de eficiencia energética, lo cual puede hacer que la reforma te salga más barata y te ayude a sacar rentabilidad fácilmente a lo largo de los años. Otra opción más barata y más sencilla es poner burletes en los marcos de puertas y ventanas.

Revisa tu caldera

Llevar a cabo un buen mantenimiento de tu caldera puede ser clave a la hora de ahorrar. Algunas compañías incluyen en el contrato el servicio de mantenimiento de forma gratuita. Para el correcto funcionamiento del sistema no deberás saltarte ninguna inspección y revisarla periódicamente para mantener tu instalación en buen estado. La inspección obligatoria se debe realizar cada cinco años.

