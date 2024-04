Alejandra Rubio sorprende a sus seguidores con su peculiar tatuaje nuevo: "Será broma, ¿no?"

Ya sea en televisión o frente a la prensa, Alejandra Rubio nunca tiene reparos en mostrarse muy natural, aunque eso levante ampollas. Eso se puede ver en Instagram, donde, publique lo publique, recibe comentarios muy diversos. Y así se ha podido ver en su última publicación, donde ha enseñado su último y peculiar tatuaje que no ha gustado a todos.

La hija de Terelu Campos compartió este domingo una galería de fotos en la que aparecen imágenes de momentos recientes que ha vivido: desde un anochecer hasta un vídeo soplando las velas de su 24 cumpleaños -el pasado 24 de marzo-, pasando por una instantánea junto a la perra de Carlo Costanzia.

Pero en la primera foto enseñó su nuevo tatuaje, una frase pequeñita en el hombro en la que pone "Tostadas con tomate, un café y un piti". Con esta curiosa oración, ha dejado sorprendidos a sus más de 290.000 seguidores, que no han dudado en mostrar su opinión en comentarios.

"Será broma, ¿no?", "¿En serio te has tatuado eso?", "No me gusta, parece de coña" o "Qué cosa más absurda y ridícula" son algunos de los mensajes en contra que ha recibido.

Otros, por su parte, han preferido bromear con la frase: "Y después plantas un muñeco de barro", "Muy inteligente por su parte haber empezado en el hombro, así tiene espacio suficiente para poner el menú completo del día" o "Haberte tatuado 'café con leche in plaza mayor'".

Sin embargo, también hay muchos mensajes que no solo han defendido su tatuaje, sino que han hecho referencia a su libertad para hacer lo que quiera.

"¡Dejad que la chica viva su vida como a ella le dé la gana! Qué vida más aburrida tenéis", "Cada uno se pone lo que le sale de la peineta" o "¡Para Alejandra tendrá un significado especial! Estoy segura de ello, algo que solo sabe ella y no hace falta que lo sepa nadie más", han sostenido varios usuarios.