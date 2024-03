Intentan salvar contrarreloj a una orca joven que se niega a abandonar el cadáver varado de su madre

Residentes de una comunidad pesquera de la isla de Vancouver, en el oeste de Canadá, trabajan contrarreloj para salvar a una cría de orca que se ha quedado varada en una laguna y que no sale por no abandonar el cadáver de su madre.

La cría, llamada kʷiisaḥiʔis (que se traduce aproximadamente como Pequeño Cazador Valiente) por la población local de las Primeras Naciones, está intentando ser sacada de allí y para ello se han instalado altavoces de llamadas de orca debajo del agua.

Tal y como explica The Guardian, todo empezó hace una semana, cuando los residentes de una comunidad de la isla de Vancouver vieron una orca atrapada en la costa. Trabajaron durante horas, sin éxito, para mantenerla con vida. Pero se dieron cuenta de que, con suerte, su cría huérfana podría salvarse.

Cada día que pasa, a medida que kʷiisaḥiʔis se cansa más, la comunidad está trabajando junto con el personal federal de pesca y los grupos conservacionistas con una esperanza: que un rescate improbable sea posible.

Según relata el Guardian, el primero en intervenir fue Glen McCall, de la empresa Totem Excavating, quien recibió una llamada por radio de un miembro de su equipo de mantenimiento de carreteras, que había visto una ballena varada.

Después de sortear rocas resbaladizas de algas y mejillones, fue el primero en acercarse a la ballena, una hembra adulta. "En el momento en que me acerqué, ella comenzó a agitar la cola y yo retrocedí", dijo. "Ella no estaba acostumbrada a que la gente sea tan cercana, ni siquiera a los humanos, así que le di espacio", añadió McCall.

No está claro por qué las orcas entraron en la laguna, pero los restos de una foca de puerto cercano sugieren a los expertos que el varamiento pudo haber sido el resultado de una caza que salió mal.

Cuando las orcas transitorias cazan en aguas poco profundas, atacan con cientos de kilos de músculos, huesos y grasas, impulsándolas hacia adelante. A menudo pueden entonces utilizar la fuerza de sus cuerpos para regresar a aguas más profundas.

A la derecha, la orca fallecida y a la izquierda, su descendiente. BAY CETOLOGY

Pero el sábado, parece que el ataque agresivo de la madre de 14 años, bautizada como Spong, fue un fracaso. A menudo, cuando las ballenas quedan varadas, pueden esperar a que pase la marea, pero Spong quedó atrapada en una depresión en la costa y, cuando la marea bajó, permaneció atrapada de costado.

"Fue absolutamente horrible, especialmente porque sabíamos que la marea estaba en nuestra contra desde el principio", dijo McCall. Los niveles del agua subieron poco a poco a medida que subía la marea. "No teníamos suficiente mano de obra", dijo. "Simplemente no fue suficiente", añadió. Spong murió dos horas después. Para mayor drama, después descubrieron que Spong estaba embarazada.

El rescate de la cría

Mientras, kʷiisaḥiʔis daba vueltas en el agua y gritaba pidiendo ayuda. La joven ballena parece sana y ahora la esperanza es reunirla con sus familiares, en el mar.

El equipo de rescate, un esfuerzo conjunto entre las Primeras Naciones Ehattesaht y Nuchatlaht y funcionarios marinos federales, está tratando de atraer a kʷiisaḥiʔis fuera de la laguna y hacia la ensenada de Little Espinosa.

Pero la cría tendrá que pasar a través de un espacio poco profundo entre una barra de grava y un puente, lo que sólo es posible cuando la marea está en su punto más alto y la corriente es más débil.

"Cuando las mareas son adecuadas, sólo tenemos, en el mejor de los casos, 30 minutos para trabajar", dijo McCall. "Media hora en todo el día para hacerlo bien. Es difícil, pero lo único que realmente puedes hacer es tener esperanza por la pequeña orca", dijo.

Los líderes de la Primera Nación Ehattesaht han cerrado la carretera que pasa por la laguna en un intento por mantener el área libre de curiosos y detuvieron las operaciones forestales en el área en un esfuerzo por eliminar posibles distracciones.

Además de las vocalizaciones, los equipos utilizan tubos oikomi, utilizados a menudo para alejar a las orcas de los derrames de petróleo, así como cuerdas a lo largo de la superficie del agua.

"Las ballenas están conectadas durante toda la vida con su familia. Y no puedo dejar de pensar en lo que está pasando esa cría porque no entiende por qué su madre ya no está ahí para ella", dijo Janie Wray, directora ejecutiva e investigadora principal de BC Whales.

El miércoles, el equipo dijo que estaban considerando "todas las contingencias" en caso de que no se pudiera sacar a kʷiisaḥiʔis de la laguna, y no descartó la posibilidad de trasladar a la ballena o alimentarla. Pero es supone un problema.

"Está en nuestra mente, y la realidad es, que ayudar a las ballenas a alimentarse podría dar lugar a una relación con los humanos que sería difícil de romper", dijo Wray. "Pero mi verdadera preocupación es que la ballena salga sana y salva de la laguna y llegue a su manada", añadió.