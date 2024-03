El chef Martín Berasategui, operado de urgencia tras sufrir una aparatosa caída

El cocinero Martín Berasategui ha compartido con sus seguidores el susto que tuvo el domingo pasado, y por el que fue ingresado de urgencia y operado. El chef vasco, que actualmente cuenta con 12 Estrellas Michelin, sufrió una aparatosa caída que le rompió el hueso del húmero.

A través de un vídeo publicado este viernes por la Policlínica Gipuzkoa, Berasategui ha explicado el accidente. "El domingo a la tarde venía andando de Lasarte a San Sebastián, tuve un accidente, me tropecé y me pegué con la cara, con la nariz, y el húmero totalmente roto por todos los lados", ha indicado.

Las imágenes del cocinero muestran las secuelas de esa caída en su rostro, con una importante herida visible en la frente y otra en la nariz.

Acto seguido, el cocinero ha querido agradecer a los profesionales que le han atendido y han hecho posible su pronta recuperación. "La familia Cuéllar, con Adrián Cuéllar y su hermano, han hecho un milagro", ha asegurado.

"Me han operado y no me lo puedo todavía creer", ha añadido en el vídeo, donde también se aprecia la inflamación en el brazo donde ha sido intervenido.

Tras la operación de húmero, Berasategui no ha perdido la sonrisa para hablar de ambos doctores: "Es gente que contagia, unos profesionales increíbles, gente que se ha dejado la sangre para ser los mejores y estoy alucinado", ha dicho.

Después de su operación, @Berasategui ha querido dedicar unas palabras de agradecimiento a nuestros traumatólogos, los Dres. Cuéllar 👏🏻 pic.twitter.com/9JLAxby7EI — Policlínica Gipuzkoa (@PolicliGipuzkoa) March 26, 2024

"No tengo ni miedo, ni pereza, ni vergüenza en decir que 'qué suerte he tenido desde el día que he conocido a esta familia maravillosa, que son increíbles", ha concluido el cocinero en su agradecimiento a quienes le han operado satisfactoriamente.