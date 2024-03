Aitana, operada de urgencia horas antes de su concierto en México

La cantante Aitana Ocaña ha tenido que ser operada de urgencia horas antes de su concierto en Monterrey (México), en el marco del festival Tecate Pal Norte y que forma parte de su gira internacional Alpha Tour.

Ha sido la propia cantante quien ha dado la noticia a través de sus redes sociales. "Ayer por la noche me operaron de la muela del juicio de urgencia, pero estoy lista para Monterrey", ha tranquilizado en un mensaje a sus seguidores.

A pesar de la intervención, Aitana ha mostrado su mejor cara y se ha tomado este percance con buen humor, posando en Instagram junto a la muela extraída.

La artista ha admitido que tiene "la cara hinchada" tras la operación, "pero todo en la vida no se puede", ha bromeado.

Aitana enseña en Instagram su muela del juicio. INSTAGRAM

Este no es el primer percance que ha tenido la artista catalana en plena gira de conciertos. El pasado mes de noviembre se golpeó un diente con el micrófono en pleno concierto en el WiZink Center de Madrid. "Creo que me lo he roto", confesó a sus fans.

Para la intérprete de Vas a quedarte, este 2024 viene cargado de buenas noticias a nivel profesional. Tras haber hecho sus primeros pinitos en el mundo de la interpretación con la serie de Disney + La Última, que protagonizó junto a su expareja Miguel Bernardeau, la joven cantante se ha embarcado ahora en su primera película, de la mano de Netflix.

Se trata del filme Pared con pared, una comedia romántica que llegará a la plataforma el próximo 12 de abril y que, además de Aitana, la protagonizan actores como Paco Tous, Miguel Ángel Muñoz y Fernando Guallar.