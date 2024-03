¡Cómo desaparecen 38 toneladas de acero! La rocambolesca historia de la obra del fallecido Richard Serra que un día... ya no estaba

Hacía magia con piezas de acero que pesan toneladas. Conseguía que tanta masa y tanta potencia fueran cauce de lo etéreo. Nos referimos a Richard Serra, que ha fallecido este martes a los 85 años. El escultor estadounidense se hizo mundialmente famoso por sus monumentales obras de acero corten.

Nacido en San Francisco, pero de padre mallorquín, Serra es considerado uno de los escultores más importantes de la vanguardia del siglo XX. Como tal, en España hemos tenido muchas ocasiones de ver su obra. En el Museo Guggenheim de Bilbao sigue expuesta desde 2005 La materia del tiempo. Son 1.200 toneladas; las que suman ocho inmensas obras cuyas curvas hacen y deshacen el espacio.

La pieza que España encargó a Serra

La obra de Serra también tuvo sitio por Madrid. El Ministerio de Cultura le había encargado una escultura para una exposición del Centro de Arte Reina Sofía. Se llamó Equal-Parallel / Guernica-Bengasi y formó parte de la exposición 'Referencias: un encuentro artístico en el tiempo', junto a piezas de Baselitz, Chillida, Tàpies, Twombly y Saura. Aquella muestra estuvo abierta del 26 de mayo al 15 de septiembre de 1986.

Richard Serra al recoger el Premio Príncipe de Asturias de las Artes 2010. EFE

Por aquella pieza de acero se pagaron al artista 450.000 marcos (unos 37 millones de pesetas de entonces). Estaba formada por dos bloques de 148,5 por 500 por 24 centímetros y otros dos de 148,5 por 148,5 por 24 centímetros. Pesaba casi 38 toneladas... como para intentar robarla. Pero aquí comienza una historia que de no ser real parecería salida de un guion de Rafael Azcona.

Almacenada, expuesta y guardada de nuevo

Acabada la exposición, la obra fue retirada y guardada. Pero ocurrió que el museo de Atocha no tenía almacenes adecuados para dar descanso provisional a la enorme escultura. De modo que hubo que contratar los servicios de una empresa especializada en almacenaje de obras de arte. El almacén estaba en la localidad madrileña de Torrejón de Ardoz, y allí quedó la pieza de Serra.

Equal-Parallel / Guernica-Bengasi salió del almacén en 1990 para ser expuesta de nuevo en el Reina Sofía. Cuando aquella ocasión dio a su fin la obra fue trasladada en noviembre de aquel año a los almacenes de la empresa Macarrón, esta vez de Arganda del Rey (Madrid).

Obra de Richard Serra. ARCHIVO

Lo cierto es lo dicho. A partir de aquí sólo suposiciones. La escultura ya no estaba o al menos nadie podía dar fe de ello. Desaparecida, robada, desintegrada... Se le perdió la pista. Pero, ¡cómo pudo ser si pesaba 38 toneladas! Lo sabían los responsables del Reina Sofía y pocos más. La desidia de más de un funcionario debió hacer el resto.

Años y años de olvido

Pasó el tiempo. Aquella empresa de montaje y almacenaje de obras de arte de Arganda se disolvió en 1998 por suspensión de pagos. Mientras, por el Reina Sofía pasaron varios directores: Tomás Llorens, María Corral, José Guirao, Juan Manuel Bonet y no fue hasta Ana Martínez de Aguilar que alguien se interesó por la escultura de Serra.

Cuesta imaginar que algo que pesa tantas toneladas pueda desaparecer", dijo el propio Richard Serra al enterarse

Los laberintos de Serra. Lorenz Kienzle / EFE

La entonces directora general del museo (lo fue entre 2004 y 2007) puso en marcha el Plan Museográfico, parte del cual era instalar la escultura en la sala A1 del edificio de Sabatini (el propio Serra dio su visto bueno). Pero cuando Martínez de Aguilar pidió información sobre la pieza de acero, la enigmática respuesta que recibió fue que "la obra no se puede ver", casi como parafraseando el "prefefiría no hacerlo" del Bartleby del relato de Herman Melville.

Nadie sabía nada, pero estar no estaba. Los papeles no daban luz. Desde 1992 ya no había facturas del pago del depósito de la escultura en los almacenes de aquella empresa de Arganda. En 2006 estalla la bomba, o sea, nos enteramos todos.

Pesquisas policiales

El 18 de enero, Natividad Pulido, periodista de ABC, contó que la obra de Serra había desaparecido. 'El Museo Reina Sofía pierde una escultura de Richard Serra de 38 toneladas de peso', tituló aquel día. La historia resultaba increíble: producía al tiempo risa, sonrojo e indignación. ¿Tan etéreas llegaban a ser las piezas de Serra que una había salido impulsada por el viento?

Escultura de Richard Serra MUSEO DE BELLAS ARTES

Por encargo del abochornado Ministerio de Cultura, la policía se puso a investigar aquella misteriosa desaparición, pero sus pesquisas quedaron en nada. "Cuesta imaginar que algo que pesa tantas toneladas pueda desaparecer", comentó el propio escultor cuando en España le refirieron lo ocurrido.

Hoy tenemos una copia... original

Pero hoy Equal-Parallel / Guernica-Bengasi puede ser vista. Se hizo una copia, a la que Serra dio rango de original, que está expuesta en el Reina Sofía de manera permanente. ¿La original? Nunca apareció y nunca se ha tenido la más mínima pista. Si Serra llegó a saber algo se habrá llevado el secreto a la tumba.

Por acabar, algo que resulta metafórico. En el perfil de Serra en la Wikipedia hay una categoría llamada Works by Richard Serra in the Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Está vacía.