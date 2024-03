Las dudas que deja la tragedia de Baltimore: qué le pasó al barco, por qué quedó a oscuras y por qué el puente no soportó el impacto

La Guardia Costera de EE UU reanudó este miércoles la búsqueda de los desaparecidos por el derrumbe del puente Francis Scott Key de Baltimore, aunque las autoridades ya los han dado por muertos tras pasar más de un día en las frías aguas del estuario del río Patapsco. Los esfuerzos se centran ahora en localizar los cuerpos de las víctimas y en perfilar la reconstrucción de una infraestructura cuya seguridad se ha puesto en duda. Esta es la radiografía de la tragedia de Baltimore:

¿Por qué chocó el barco?

La investigación continúa abierta y esta madrugada los técnicos han accedido al barco para analizar la sala de máquinas, pero todos los indicios apuntan al fallo mecánico como causa del accidente. De hecho, la propia tripulación del portacontenedores Dali envió una llamada de auxilio mayday a la autoridad portuaria de Baltimore advirtiendo de que el buque había perdido propulsión y estaba navegando sin control.

Asimismo, en las imágenes previas a la tragedia se observa cómo el carguero se queda a oscuras durante unos segundos al apagarse todas sus luces y poco después vuelven a encenderse. Los analistas barajan la posibilidad de un fallo en los sistemas eléctricos que afectaron a la propulsión del barco.

Cabe recordar que el Dali ya estuvo brevemente retenido en Chile en junio del año pasado por un problema de propulsión y también estuvo involucrado en un accidente en el puerto de Amberes, en 2016.

La Autoridad Marítima y Portuaria de Singapur ha afirmado este miércoles que el Dali, con bandera singapurense desde 2016, tenía la documentación en regla y pasó dos inspecciones en junio y septiembre de 2023.

¿Por qué se derrumbó el puente?

El barco de 300 metros de eslora colisionó contra uno de los pilares del puente Francis Scott Key y en cuestión de segundos toda esa infraestructura de acero se vino abajo. Los ingenieros no barajan, en principio, ningún defecto de construcción del puente, inaugurado en 1977, simplemente coinciden en que no estaba diseñado para soportar un impacto de esas características. Precisamente por ese motivo subrayan que debería de haber contado con más mecanismos de protección frente a posibles colisiones de barcos.

Esos mecanismos de protección se conocen como 'defensas' y se construyen bajo el agua rodeando los pilares del puente para protegerlos de posibles impactos. Es decir, evitan que un barco llegue a impactar directamente contra los pilares que sostienen el puente.

¿Cuántos desaparecidos hay?

En el momento del siniestro había ocho trabajadores realizando labores de reparación en el puente y cayeron al agua al producirse el derrumbe. Los bomberos de Baltimore lograron rescatar con vida a dos de ellos en las primeras horas posteriores a la tragedia, uno ileso y otro en estado crítico, que se encuentra ingresado en un hospital.

Las autoridades han dado por muertos a los otros seis trabajadores, que siguen desaparecidos, ya que entienden que es imposible sobrevivir tanto tiempo en el agua, que se encuentra a una temperatura de 9 grados. La Guardia Costera de EEUU retoma este miércoles las labores de búsqueda para intentar localizar los cuerpos.

Los equipos de rescate solo tienen constancia de estos seis desaparecidos, aunque no se descarta que pueda haber más víctimas. El jefe del cuerpo de bomberos de Baltimore, James Wallace, dijo este martes que el sónar había detectado "la presencia de vehículos sumergidos en el agua".

¿Quiénes son las víctimas?

Los seis desaparecidos son inmigrantes de origen latino, entre ellos un hondureño, Maynor Suazo, y un salvadoreño, Miguel Luna, padre de tres hijos. También hay dos guatemaltecos de 26 y 35 años. El hermano de Suazo confirmó a la cadena NBC que la familia fue informada sobre la desaparición en la madrugada del martes. "La esperanza que tenemos es poder ver el cuerpo… queremos verlo, encontrarlo, saber si está muerto porque no sabemos nada", dijo.

Por su parte, la Embajada de México en Estados Unidos confirmó que hay ciudadanos mexicanos entre las víctimas, aunque sin especificar sus identidades.

¿Cómo se evitaron más víctimas?

Aunque el puente Francis Scott Key es uno de los más transitados de Baltimore, por el que circulan más de 30.000 vehículos diarios, el siniestro se produjo de madrugada (1.30 hora local), cuando el tráfico es mucho más reducido.

Aun así, la llamada de auxilio de la tripulación del Dali fue fundamental para que la Policía pudiera cortar el tráfico en el puente antes del derrumbe.

¿Hay daño medioambiental?

La Guardia Costera está evaluando el riesgo de que materiales peligrosos puedan ser vertidos al agua. En ese sentido, analiza si hay contenedores dañados porque algunos de los cuales contienen materiales potencialmente peligrosos. También intentan evitar que se produzcan vertidos de fuel, algo que por el momento se ha descartado, aunque algunas fuentes indican que se divisaron manchas de combustible en el agua.

¿Se reconstruirá el puente?

El estado de Maryland ya ha anunciado que se edificará un nuevo puente en el mismo lugar y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha adelantado que el Gobierno federal sufragará íntegramente el coste de su construcción, que se estima en unos 600 millones de euros. No obstante, la reconstrucción será lenta y los esfuerzos se centran ahora en retirar los escombros y reabrir el puerto de Baltimore, que está cerrado al tráfico, con el alto coste económico que implica.

El de Baltimore es uno de los principales puertos de EEUU en el Atlántico, con un tránsito en 2023 de 80.000 millones de dólares de mercancías procedentes del extranjero, y es el más importante para el transporte de automóviles.

"No solo necesitamos que entren los barcos, sino que hay algunos que no pueden salir. Por eso es muy importante abrir ese canal, pero no va a ser algo sencillo porque están los restos del puente", ha dicho el secretario de Transporte de EEUU, Pete Buttigieg,