Javier Cámara: "Yo no tenía más talento que otros que se quedaron en el pueblo, pero tuve la valentía de marcharme para ser actor"

Javier Cámara da vida estos días a uno de los personajes del teatro moderno con el que cualquier actor le gustaría encontrarse en algún momento: Vania, de Antón Chéjov. La aportación de Cámara a este papel es doble, porque dos son las versiones complementarias que Pablo Remón, autor y director de la adaptación que ya se ha convertido en revelación de la temporada teatral, ha preparado sobre la obra. Ninguna de ellas se ciñe estrictamente al texto original, pero la segunda transcurre en una parcela del campo toledano, donde Vania sigue lamentándose por el tiempo perdido, y hasta sueña con presentarse en MasterChef con un plato de migas manchegas. Arropado por un reparto excepcional, el actor borda una interpretación que le ha permitido reconocer sus orígenes familiares en ese ambiente rural dibujado por Chéjov.

Javier Cámara en la Nave Fernando Arrabal de Matadero Jorge Paris

¿Qué tiene este texto de Chejov para resultar uno de los fundamentales del teatro?Sus personajes son muy potentes, llenos de aristas, de fragilidades; personajes patéticos y a la vez cómicos, dentro de un drama. Los actores nos volvemos locos con estos personajes porque son muy ricos, muy cercanos a nosotros. Te interpelan en cada frase y dices "si no la digo yo, conozco a quién la dice". En una comida familiar, está ocurriendo algo terrible mientras te pasan el plato de espaguetis. Se dice que son escenas cotidianas, pero en el fondo está pasando la vida misma. Stanislavski -actor y pedagogo teatral que dirigió Tío Vania en 1900- vio que Chéjov era un autor psicológico, que sus personajes decían muy pocas cosas porque escondían lo que pensaban. Chejov cambió la historia del teatro del siglo XX.

¿Qué ha supuesto afrontar el reto de hacer dos funciones alternativas de Tío Vania cada día?Cuando teníamos la primera versión hubo una pequeña crisis. Fue como decir, ¿no estaría bien hacer una y ya está? (ríe). Estamos muy contentos con estas dos versiones y es un reto maravilloso. Como ya había trabajado con Pablo (Remón) no lo dudé. Él me llevó a un lugar muy personal, muy íntimo, porque esta obra entronca con mi familia, con mi padre que era agricultor. Hay una parte de campo muy presente en esta obra de Chéjov. En esta función están las emociones, los sentimientos, las renuncias que uno hace en la vida, los caminos que tomas y los que no tomas, que son los más importantes.

¿Está muy conectada esa finca de Toledo, donde se ambienta la segunda versión, con el mundo rural de Rusia?La vida de Chéjov fue durísima, siempre con problemas respiratorios, una familia muy desubicada, con necesidades económicas y un padre terrorífico. Al final compró un terreno en un sitio lleno de humedades que todavía le ponía peor de la salud. Fue un hombre muy prolífico, escribió muchos cuentos, pero murió muy joven. Escribió todas esas cosas porque le tocaban en lo personal muy profundamente. Habla de su vida personal y de su entorno, y se convierte en universal porque nos toca a todos, porque habla de la esencia.

Javier Cámara en la versión 1 de Pablo Remón sobre 'Tío Vania', en las Naves del Español. Vanessa Rabade

¿Reconoce en su propia personalidad algunos aspectos de estos personajes?Estamos todos en esos personajes. Cualquiera al que le haya pasado la vida por encima dos o tres veces se sentirá interpelado por este señor que se llama Chéjov. Todos hemos tenido enamoramientos, separaciones, amores desencontrados… hemos perdido gente; hemos vivido los conflictos de la vida. Vania es un hombre de campo, un agricultor que se enamora de una mujer que no le corresponde. Un hombre patético, con muchos conflictos y dudas, que comete muchos errores. Esa es la primera capa del tío Vania, pero hay muchas más.

Se muestran los sueños rotos y la frustración.Los personajes hablan de nosotros, de las decisiones que uno ha tomado, de si son erróneas o te arrepientes 30 años después; de cómo la vida te maltrata y tú te juzgas, te castigas y quieres tirarte por una ventana, pero la vida es eso. Cuando uno decide irse de su pueblo para ser actor, como yo hice, renuncias a estar con tu familia. Miras atrás y dices, "llevo 30 años sin vivir con mi madre y es una mujer a la que amo profundamente". Chéjov habla de eso.



Javier Cámara en la versión 2 de 'Vania X Vania', dirigida por Pablo Remón en Matadero. Vanessa Rabade

¿Ástrov y Vania componen una especie de dualidad entre idealismo y pragmatismo, que quizás esté dentro de cada uno de nosotros?Son dos hombres que se enamoran de la misma mujer, pero no la consigue ninguno. El médico (Ástrov) es un hombre que ha viajado por toda Rusia, por África. Ha visto el mundo, planta árboles, está concienciado con la naturaleza. Vania es un agricultor y, no es que no esté concienciado, sino que no soporta el pavoneo del médico delante de esas mujeres. Muestra esos bajos instintos frente al deseo y la frustración.

En el fondo, ¿se retrata a los que pudieron salir de su mundo y a los que allí se quedaron para siempre?Yo no tenía más talento que otros que se quedaron en el pueblo, pero me fui. Luego vuelves allí y hay gente que te dice "tu te fuiste y yo me quedé", y te das cuenta de que todo radica en la valentía para tomar una decisión. En el que se queda siempre hay una herida que no acaba de curar. Vania es un hombre herido, detesta a ese escritor porque no puede soportar que esté casado con esa señora tan maravillosa. Tiene una frustración enorme por no haber tomado decisiones durante 25 o 30 años; por haber estado trabajando para otros y haber tenido unos sueños que los han vivido los demás.

De Vania se dice que es un adolescente perpetuo. ¿No estamos generando cada vez más adolescentes emocionales en nuestra sociedad?Lo interesante es que nuestra sociedad genere las posibilidades para que los profesores, que son los más importantes en esta cadena de transmisión, puedan ayudar a los nuevos estudiantes; que tengan las armas para ayudarles a ser mejores personas, y decirles qué es lo que les conviene. Los sueños de grandeza que no se pueden cumplir dejan a mucha gente frustrada.

Retrato deJavier Cámara en la Nave Fernando Arrabal de Matadero. Jorge Paris

Javier Cámara Rodríguez, actor Albelda de Iregua (La Rioja), 1967 Popular actor de cine, teatro y televisión que debutó en 1991 interpretando en teatro 'El caballero de Olmedo'. Su último trabajo en teatro ha sido en 'Los farsantes', dirigida por Pablo Remón.

En televisión hemos podido verlo en series como '¡Ay, señor, señor!', 'Siete vidas' y 'Vota Juan'. Ha participado en series internacionales como 'El joven Papa', a las órdenes de Paolo Sorrentino y 'Narcos'.

Entre sus trabajos en cine cabe destacar 'Torrente: el brazo tonto de la ley', 'Lucía y el sexo', y 'Hable con ella', 'La mala educación' y 'Los amantes pasajeros', dirigidas por Pedro Almodóvar. Asimismo ha participado en 'Una pistola en cada mano', 'Vivir es fácil con los ojos cerrados' (Goya a Mejor Actor), 'La vida inesperada' y 'Truman' (Goya a Mejor Actor y Concha de Plata en el Festival de Cine de San Sebastián).

Cuenta Vicky Luengo que su cuerpo no sabe que es una farsa lo que ella vive sobre el escenario, y eso le afecta físicamente. ¿Siente algo parecido?A mi me gusta ser poco consciente de muchas cosas cuando estoy en escena. Prefiero que sean otros los que tomen decisiones. Yo quiero entender el camino y, a partir de ahí, jugar. Prefiero saberme el texto como el Padrenuestro y que, cuando digan Acción, sea el momento para disfrutar con mis compañeros y ver qué pasa. Creo que ese es el sueño del actor y yo lucho por él en esta madurez de los 57 años. No quiero pasar por este lujo de hacer Vania diciendo "bueno, ya lo hicimos". Lo quiero disfrutar cada día.



"¡Puto amor!", grita un personaje durante la obra. ¿Qué encierra esa exclamación?Mucha frustración. Un amor no correspondido y eso es mucho dolor. Cuando se te sale el amor por la boca y la otra persona ni siquiera te mira. Hay personas que podrían matar por amor, roer los huesos a alguien porque lo adoran, pero no son correspondidos. Cuando Sonia dice ¡Puto amor!, es que le quema y le destroza. Creo que habrá espectadores que lo sientan así.



Cartel de 'Vania X Vania', obra que se representa en Naves del Español. Cedida

Vemos en el cartel una imagen suya duplicada. ¿Qué aspectos de sí mismo no convendría multiplicar?Me gustaría que mi cara no fuera tan grande y que estuviera también la de mis compañeros. No, yo ya estoy contento conmigo. Son 57 años y el examen ya lo pasé. He recibido muchos halagos, he sentido el cariño del público y es correspondido por mi parte hacia mucha gente que se acerca y te dice cosas bonitas. No le pido más a mi trabajo, solo que me conserve la energía para seguir disfrutando de esta preciosa batalla que es actuar en cualquier lugar, conocer actores, actrices, directores y directoras. Seguir creando, componiendo, viviendo esta vida paralela que es mi trabajo y me hace crecer como persona.



Vivimos en una vorágine de estímulos continuos, mientras que en el teatro de Chejov el tedio aplasta a los personajes. ¿Quizás convendría una pequeña dosis de aburrimiento para calmarnos un poco?Yo creo que aburrirse es de tontos. Hay tantas motivaciones en el mundo, tantos libros que leer, tanta música que escuchar, tanta belleza alrededor… Si voy a la casa de alguien y hay libros, siempre pregunto si puedo mirar. Hay gente que llega a casa después del trabajo y se tumba en el sofá porque está agotado, claro. Uno tiene que desconectar, pero no aburrirse.



Javier Cámara y Jude Law en una escena de 'El joven Papa', de Paolo Sorrentino. HBO

¿Cómo fue la experiencia de trabajar con un grande como Paolo Sorrentino en las series El Joven Papa y El Nuevo Papa, donde coincidió con Jude Law y John Malkovich?Fue una experiencia mágica que me elevó. Trabajar con gente tan profesional y tan sencilla es lo que uno espera de esta profesión. Hay un trabajo fundamental que hacer con las nuevas generaciones, que llegan muy preparadas, y es hacerles sentir bien. A mí me han hecho sentir bien en muchos sitios: cuando llegué a Italia para estas series me hicieron sentir bien; Almodóvar me ha hecho sentir bien; Fernando Trueba, Isabel (Coixet), también. Siempre he sido bien recibido y aleccionado, porque alguien me ha acompañado de la mano. (Andrés) Pajares me agarraba para decirme ¡esta es tu cámara!. Han sido lecciones diarias y yo creo que nuestra generación tiene que ser amable, porque hay gente con 20 años con un talento descomunal.



Cuando regresó al teatro tras muchos años, con Los Farsantes, se asombraba del nivel de los actores con los que coincidió. ¿Siente ahora lo mismo con este grupo formado en Vania X Vania?Las generaciones mejor formadas de la historia son las de ahora. Gente que ha salido fuera, ha estudiado, sabe idiomas y además quieren probar cosas nuevas y proponerlas. Lo más inteligente que podemos hacer es apuntarnos a esa vorágine, porque nosotros no tenemos la llave de la experiencia. Yo no tengo ni idea. Yo quiero hacer las cosas en grupo, todos juntos, que es lo que ha pasado aquí, con un talento descomunal por parte de todos. Eso puede pasar en cualquier sitio y creo que nos toca generarlo.



Juan Codina, Manuela Paso, Javier Cámara, Marta Nieto, Israel Elejalde y Marina Salas, reparto de 'Vania X Vania'. Vanessa Rabade