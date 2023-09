Vicky Luengo: "Cuando una mujer es agredida sexualmente deja de ser la misma persona"

Vicky Luengo (Palma de Mallorca, 1990) es la protagonista absoluta del montaje que está acaparando la máxima atención en este inicio de temporada teatral madrileña. No sólo porque se trata de un monólogo, sino por la intensidad que ella derrama en el escenario de los Teatros del Canal, como vehículo de una historia en la que las convicciones de su personaje se derrumban de la noche a la mañana. Esta actriz está imparable y lleva encadenando trabajos excelentes en teatro, cine y televisión, pero echa de menos ofrecer otros registros, como nos comenta en la entrevista.

Vicky Luengo protagoniza el monólogo 'Prima facie' sobre los abusos sexuales en el ámbito judicial Cedida

¿Quién es la protagonista de Prima Facie?Tessa es una abogada en sus 30, que ha construido toda su personalidad alrededor de su profesión, porque es su pasión. Una mujer ambiciosa, decidida, muy tiburona, que, de repente, se ve obligada a cuestionar lo que había defendido durante toda su vida al ser agredida sexualmente. Ella defendía también a supuestos agresores sexuales. A partir de ahí, sus creencias se dan la vuelta.

¿Casi son dos registros interpretativos diferentes: la abogada y la víctima?Sí porque, cuando una mujer es agredida, deja de ser la misma persona. Hay algo que muere dentro de ella.



"Hace 70 años se creía que el sexo no consentido en el matrimonio no era una violación"

Vicky Luengo tras el estreno de 'Prima Facie' en Madrid Adolfo Ortega

Cuando la obra se estrenó en Sidney en 2019, se ofreció una función destinada a profesionales del entorno judicial y, por la reacción de los asistentes, se constató que el acoso y los abusos son una realidad en la profesión. ¿Habría una reacción similar entre profesionales del teatro, cine, espectáculos…?Sí, pero no sólo del terreno actoral, sino de la vida en general. En el texto hay una frase que es “una de cada tres mujeres es agredida sexualmente”. Es un porcentaje altísimo y es un dato de la ONU. Te puedo decir que, en los pases previos de la obra, de cada diez personas que lo han visto, seis han venido a decirme "gracias, a mí esto me pasó" o "gracias, yo esto lo viví". En Avilés vi a una mujer de unos 70 años llorando durante la función y después vino a la puerta del teatro y me dijo: "Gracias por dar voz a las que nos quedamos mudas". Se me eriza la piel. Por eso es tan importante poner el consentimiento en el centro. Lo que mi abuela consideraba algo consentido no es lo mismo que yo considero ahora. Hace 70 años se creía que el sexo no consentido en el matrimonio no era una violación. Ahora la gente se atreve a decirlo. O sea que sí, la mitad de la gente de cualquier platea se va a sentir reconocida.



Juan Carlos Fisher, director de esta función, se pregunta si debemos creer a priori a una mujer que dice ser víctima de violencia sexual. ¿Cree que debemos hacerlo 'prima facie', es decir, a primera vista?No quiero aleccionar a nadie, sólo es mi opinión, pero yo sí lo hago. Lo hago porque considero que evidentemente no es la solución final. Dentro de 100 años me gustaría que hubiera suficientes leyes que protegieran a las personas agredidas de manera que no hiciera falta dudar de si esto ocurre o no. Cuando la educación cambie y las personas dejen de sentirse impunes para cometer agresiones sexuales, a lo mejor tenemos otro panorama, pero ahora hay personas que agreden y ni siquiera son conscientes de ello.



Vicky Luengo y el director de 'Prima Facie', Juan Carlos Fisher Javier Naval

El 'Caso Rubiales' ha revuelto a la opinión pública desde hace semanas. ¿Cree que se ha podido magnificar el asunto o es la punta de un iceberg?Pienso que esto es una manifestación más de lo que hay debajo. No creo que se esté magnificando nada y la respuesta es la que tiene que haber.

Hablando de fútbol, la autora del texto, Suzie Miller, dice que en Gran Bretaña el teatro se vive con una pasión parecida a la del fútbol. ¿En nuestro país llegaremos a esas cotas de popularidad?¡Ojalá, me encantaría! Es verdad que en Londres se llena todo y hay algo de competición. Es una cultura distinta pero aquí vamos encaminados y tenemos grandes producciones. España tiene un talento arrollador para teatro, cine… Ya no escucho tanto aquello de "a mí es que el cine español…". Creo que la gente está cada vez más orgullosa de lo que ve. Espero que el teatro se convierta en algo como lo que dices, porque ya todo es como un 'photocall'. La gente va a museos y hace fotos, va a conciertos con el móvil, va al cine y saca el móvil... El teatro es lo único en lo que se crea una especie de burbuja, que permite conectar con una historia sin que haya nada de por medio, como compartir una foto. Tengo confianza en que el teatro no muera porque es lo único que se mantiene inquebrantable con el paso de las tecnologías.



"Tu cuerpo no sabe que eres actor y se va a casa pensando que todo es verdad. Afecta a tu musculatura y a tu sistema nervioso"

Hablaba al principio de la confusión entre profesión y vida real. ¿Volcarse en los personajes de una manera tan intensa no afecta a la vida personal?Depende del personaje. Siempre hay algo que te envuelve y se impregna en ti, porque estás pasando por unas emociones y el cuerpo no sabe que eres actor. Si estoy aquí todos los días llorando y con ataques de ansiedad, ¡el cuerpo se va a casa pensando que eso le ha ocurrido de verdad! Eso tiene efectos sobre tu musculatura, sobre tus células, tu sistema nervioso, sobre tu cortisol… Yo no sé trabajar sin llevarme eso a casa, sin que me haya impregnado, a pesar de que no soy una actriz que use su vida personal para trabajar. Es importante, como persona, generar unas anclas que te permitan estar conectado con la vida, con tu día a día, pero no siempre es fácil de llevar.

"Los actores a veces pensamos demasiado y no somos tan importantes. Lo más es importante es la historia que cuentas"

¿El actor va adoptando puntos de vista múltiples sobre la realidad, fruto de su trabajo?Totalmente. Una de las razones por la que yo soy actriz es porque me ha hecho más tolerante, sin duda, por todas las pieles en las que me pongo. Entender puntos de vista de cosas que tú no has vivido, pero tienes que entender y aprender.

La actriz Vicky Luengo interpreta el monólogo de Suzie Miller sobre una agresión sexual Javier Naval

Al final, todo se basa en despertar emociones en el espectador, pero ¿cómo se gestionan las emociones propias en escena?Es distinto dependiendo de la obra. Hay funciones en que el tema no me toca tan personalmente y puedo dejarme llevar. No me da miedo descontrolarme. En otras tengo que medir más, porque es más cercano y puede afectarme. De todos modos, no soy muy partidaria de hablar de la emoción del actor, porque me da igual. Lo que tiene que hacer el actor es conseguir la emoción del espectador. Eso es lo importante. Cuando salgo al escenario me digo, "ofrécete como canal para contar esta historia, olvídate de ti", porque a veces los actores pensamos demasiado y no somos tan importantes. ¡Lo más es importante es la historia que cuentas! Si la propuesta de Prima Facie fuera salir ahí y decir el texto sin ninguna gota de emoción, la gente se emocionaría igual. Hay funciones que he hecho con una ira horrible, otras destrozada y llorando, otras en que no he soltado una lágrima… Lo que siempre intento es vivenciar lo que digo. En la vida privada, tampoco se recibe un disgusto de la misma manera. Yo me centro en la historia.

Una interpretación tan intensa e inmensa como la suya en El Golem, ¿ha supuesto un hito en su carrera?(Ríe) ¡Me gusta mucho, estoy super de acuerdo contigo! Con lo de intenso desde luego. Lo disfruté mucho, pero con el tiempo me digo, ¡guau, era una obra muy compleja!

También al espectador se le demandaba una concentración especial. ¿Cómo fue trabajar con Juan Mayorga y Alfredo Sanzol, dos de nuestros autores/directores más brillantes?Sí, demandaba una especie de elevado vuelo para conectar. Mayorga es un hombre muy inteligente y eso se notaba en el texto. Me lo pasé muy bien, tuve mucha suerte de poder trabajar con estos dos genios a los que admiro, con una sensibilidad arrolladora. Acabé muy cansada, ¡porque fueron 8 semanas! Físicamente exigía mucho. Esto es muy divertido porque cada vez que hablo con alguien y le digo que estoy nerviosa por el monólogo, me contestan, "Pero Vicky, ¡si has hecho el Golem!" (risas). Me trajo cosas muy bonitas.



Vicky Luengo en la obra 'El Golem', de Juan Mayorga Luz Soria

Este año estuvo nominada al Goya como Mejor Actriz Protagonista por Suro, y en esta edición también competían en diferentes categorías As Bestas, Alcarrás y Cinco lobitos. ¿A qué se debe esta atención por el mundo rural, que comparten todas ellas en mayor o menor medida?Yo me lo he preguntado también durante la promoción de Suro y no tengo una respuesta concreta, pero, en España es difícil encontrar a alguien que tres generaciones atrás no proceda del campo, de la agricultura. Por otro lado, hay muchos creadores que, cuando han querido investigar la condición humana o los orígenes, tras la pandemia, cuando van hacia atrás se van a lo rural. Por mucho que creamos que esto es el centro, el motor económico de España ha sido la agricultura durante muchos años.



"De pequeña no decía quiero ser actriz, sino ¡voy a ser actriz! Nunca he querido ser otra cosa"

¿Hubo alguna película o alguna actuación que, de pequeña, le incitara a comenzar la carrera de actriz?¡Pues es extraño porque no me acuerdo! (risas)



Habrá que inventarse algo, ¿no?Claro, porque escucho a actrices y actores siempre diciendo "¡cuando vi esta película decidí ser actor!" ¡Yo no me acuerdo! A mi madre se lo pregunté: "Mamá, dime algo que pueda contar en las entrevistas". Y ella me dice, "es que, Victoria, nunca has hecho otra cosa. Con seis años hacías en casa teatro y con siete te apunté a extra escolares de teatro en el colegio". Yo no decía quiero ser actriz, sino ¡voy a ser actriz! Era una decisión tomada. Nunca he querido ser otra cosa. Volviendo a la pregunta, sí he tenido películas que a medida que han ido pasando luego he dicho, esto me encanta. Cinema Paradiso me pareció preciosa, cuando la vi de pequeña. Actrices como Gena Rowlands o Ana Magnani…

Vicky Luengo, Javier Gutiérrez y Mónica Regueiro en 'Principiantes' de Raymond Carver Pablo Lorente

¿Ha observado que le suelen proponer un tipo de personaje concreto?A mí me dan siempre personajes de mujeres que viven cosas muy fuertes, que se enfrentan a conflictos o situaciones potentes.