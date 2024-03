Alba Díaz, la hija de 'El Cordobés' y Vicky Martín Berrocal, enamorada del músico 'Oddiliquor'

Alba Díaz, la hija de 'El Cordobés' y Vicky Martín Berrocal (24 años), está de nuevo enamorada.

La revista Diez Minutos ha publicado unas imágenes en las que se ve a Alba con el músico y productor Marcos Terrones, conocido como 'Oddiliquor'.

Él ha trabajado con artistas tan conocidas como Nathy Peluso y Natalia Lacunza. Es madrileño de Parla y tiene 29 años.

La pareja lleva un par de meses saliendo, aunque parecen ir muy en serio. Alba fue a la fiesta de cumpleaños de su madre acompañada por él. Ya hace algunas semanas estuvieron de escapada en Galicia, según publica la revista.

Diez Minutos recupera una entrevista del músico en la que habla de su pasión por el teatro, al que quiso dedicarse, aunque finalmente se inclinó por la música."He pasado por varios grupos desde pequeño. Me ha costado encajar porque me decían que era un incomprendido. Hablaba diferente, pensaba diferente, pero tampoco me sentía especial".

Alba por su parte, que ha hecho incluso un curso de Dj, también se define como alguien muy musical.