Falta de calor en el elogio

"Mambru se fue la guerra / mire usted, mire usted, qué guerra / Mambrú se fue a la guerra / no sé cuándo vendrá / si vendrá para Pascua/ o para Navidad / do re mi, do re fa o para Navidad / No sé cuándo vendrá". Así cantaban jugando al corro los niños de Primaria cuando entonces. Pero pensar que las vacaciones de Pascua florida sean un tiempo políticamente neutralizado está comprobado que es un craso error.

Véase, por ejemplo, el sábado santo rojo de 1977, elegido por el presidente del Gobierno, Adolfo Suárez, para la legalización del Partido Comunista de España con margen de tiempo suficiente para que pudiera concurrir a las elecciones de junio de 1977, que iban a convocarse al amparo de la Ley de la Reforma Política, ratificada por referéndum.

Difícil encontrar días de mayor tensión, con la dimisión por disconformidad del ministro de Marina, almirante Pita da Veiga, sin que fuera posible encontrar en todo el escalón ningún otro almirante en activo que aceptara relevarle, y con la nota del Consejo Superior del Ejército, del que formaban parte todos los tenientes generales con mando, manifestando el malestar que la decisión había causado en las unidades.

Ahora no se oye ruido de sables, los militares obedecen en silencio y se diría que a lo más que llegarían es a pedir disciplinadamente el relevo, en el caso de que las decisiones del Gobierno les resultaran por completo inaceptables. Acabamos de tener noticia de la reunión del Consejo de Seguridad Nacional sin que nos conste que se haya tratado el desasosiego que la proposición de Ley de Amnistía causa, ni tampoco que se considere necesario dar respuesta alguna al firme propósito anunciado por los beneficiados de convocar en breve un referéndum de autodeterminación que dicen estar pactando ya con el PSOE para culminar la separación de Cataluña y proclamar su independencia.

Portavoces socialistas niegan que así sea, pero con mayor énfasis negaron que fuera a haber indultos y los hubo; que fuera a proponerse una amnistía y ahí está, o que fueran a suprimirse los artículos del Código Penal relativos a la prevaricación y después hemos aprendido que, como sucede con el colesterol, hay una prevaricación buena, la que destina los fondos detraídos del erario público a causas nobles, como sería la de la independencia de Cataluña, cuya extracción dejaría de estar penalizada; y otra prevaricación sancionable, en la que incurrirían quienes los destinaran a satisfacer su particular afán de lucro. Por todo lo cual, los portavoces de Junts y de ERC hacen mofa de los socialistas recordándoles cómo por necesidades del guion, es decir, para seguir en la Moncloa, Pedro Sánchez ha transformado los anteriores noes en síes y presagian que así será, una vez más, con el referéndum de autodeterminación.

Mientras, en RTVE, este martes, ha vuelto a comprobarse que la falta de calor en el elogio a Sánchez tiene consecuencias letales. Por esa pendiente se ha despeñado la que era hasta esa mañana presidenta de la Corporación, como había sucedido en 2022 con su predecesor Pérez Tornero. Recuerdo la primera comparecencia de este ante la Comisión mixta Congreso-Senado. Fui el único periodista presente. Cuando concluyó, me acerqué a felicitarle por el programa que había expuesto y añadí que ya estaba haciendo méritos para su destitución. Fue un caso de legítima decencia. Pronto sabremos cuánta queda todavía en RTVE. Atentos.