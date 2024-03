El exmarido de Silvia Tortosa aclara detalles de su ruptura: "Casi todo lo que viví con ella fue bonito, me quedo con su alegría"

Mucho se ha especulado por cómo terminaron las cosas entre la actriz Silvia Tortosa, fallecida el pasado día 23, y su exmarido, el productor de cine Carlos Cánovas.

Se llegó a publicar y a emitir en algún programa de televisión que ella dejó dicho que no quería que él asistiera a su despedida. También se comentó que tras la recaída en el cáncer que sufrió no fue consciente de que su muerte estaba próxima y prácticamente el adiós fue cosa de semanas.

Carlos Cánovas sí asistió al tanatorio de Les Corts, para darle el último homenaje, y allí habló con la prensa de su ruptura con Silvia: "Las cosas personales eran entre Silvia y yo, y así ha sido hasta el final. Ella no hizo ningún comentario ni a los medios ni nada; es una cosa que llevábamos entre nosotros y poco más puedo decir".

Silvia Tortosa Cinemanía

Cánovas, que se mostraba muy afectado por la desaparición de la mujer con quien compartió su vida 17 años, añadió: "Nunca hemos hecho exclusivas, no hemos hablado con los medios y hemos llevado nuestra vida lo más privada posible, dentro de lo mediáticamente posible. Yo siempre he estado ahí en este sentido, ¿no? Y lo que se me ha dejado estar ahí, pero, vamos, son cosas que pasan en la pareja", añadía Cánovas. E insistía ante los medios en que no quería entrar en más polémicas: "No puedo, de verdad. Lo que quiero es ir dentro y quiero ver a mis amigos, a la familia que está dentro", dijo poco antes de entrar en la sala.

Cánovas dijo, finalmente, que de la actriz se queda "con la alegría de Silvia, con esos momentos tan bonitos que hemos pasado esos 17 años juntos, que han sido cosas muy bonitas. Ha habido cosas, como en todas las parejas, pero la mayor parte es todo bueno. Ha sido bonito y ha sido tremendo. Hemos sido familia siempre y hemos estado juntos en muchas circunstancias". También elogió su figura como artista: "Era una mujer muy querida en este país y al final eso es lo importante, el público la adoraba, entonces eso es lo bonito y es el trabajo bonito que ha hecho ella. Silvia ha marcado época, ha sido un pilar".