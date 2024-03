Riverss se convierte en propietaria de una casa: "Me recuerdo todos los días el privilegio que tengo"

Con casi siete millones y medio de seguidores en TikTok, Riverss es una de las creadoras de contenido más conocidas de la red social. Aunque la influencer no solo trabaja subiendo vídeos, sino que también cuenta con un pódcast, ¿Te la sabes?, así como con colaboraciones con marcas y programas de televisión.

Por ello, gracias a su influencia en redes y el apoyo de sus seguidores en todas sus plataformas, no es de extrañar que la joven de 21 años haya podido dar el gran paso y convertirse en propietaria. Así lo ha anunciado con una gran sonrisa a través de su cuenta de X, la red social conocida anteriormente como Twitter.

"Oficialmente propietaria. Qué afortunada me siento y que privilegiada. La ilusión de toda mi vida ha sido ser una mujer independiente, y poder pagármelo todo sola. Estoy tan feliz", ha comenzado a escribir en su última publicación. Aunque, también ha querido hacer una reflexión al respecto.

Como así ha querido dejar claro, ella es consciente del "privilegio" que tiene, pues no todas las personas de su edad pueden permitirse independizarse y mucho menos tener una casa: "A la vez me recuerdo todos los días el privilegio que tengo y como la realidad de los jóvenes en nuestro país es muy diferente. Tengo muchísima suerte, pero también estoy orgullosa de mí, nadie me ha regalado nada, todo lo que he conseguido ha sido con mucha suerte y con mi esfuerzo, mi constancia y mi ilusión".

Ella misma provienen de "una familia normal y un barrio normal", por lo que sabe lo duro que es conseguir todo lo que ha logrado. "Doy las gracias a la niña que comenzó subiendo videos", ha asegurado, pues gracias a ella se "ha permitido" cumplir su sueño: "Comprarme una casa sola, con 21 años y siendo la mujer que quiero ser".

Todo ello sin olvidar dar estar agradecida con todos sus seguidores, porque como ha recalcado, sin ellos, no hubiera llegado donde está actualmente: "Gracias a vosotros por acompañarme, por elegirme y por motivarme tanto. Todo esto es gracias a vosotros. Os estaré siempre eternamente agradecida. Os quiero mucho y fuerte".

La publicación cuenta ya con casi once millones de reproducciones. Por ello, no es de extrañar que en a bandeja de comentarios haya todo tipo de mensajes. Por un lado, hay quien no ha dudado en felicitar a la joven por sus logros, mientras que otros critican que "solo los tiktokers sean los que se puedan comprar una casa".