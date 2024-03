Kiko Rivera: "Me vi de tener 0 euros en mi cuenta a ganar muchísimo dinero. Llegué a gastar en mala vida 8 millones de euros"

Kiko Rivera ha sido el último invitado a La de trabajar... ¿Te la sabes?, el pódcast que conduce Marina Rivers en Podimo, en el que la influencer aborda aquellos temas que le preocupan o interesan, entremezclando el humor con la divulgación. En su segundo episodio, ha contado con el hijo de Isabel Pantoja para hablar de un asunto un tanto peliagudo: la familia.

Y es que, pese a que, a raíz del éxito de su tema El mambo, publicado en 2023, las "nuevas generaciones" le conocen por su música, lo cierto es que no fue fácil para él emprender su propio camino. "Es muy complicado, al final los prejuicios son una mierda, al ser hijo de Isabel Pantoja, una gran artista mundial, tienes que demostrar más que los demás y siempre me ha costado mucho", ha explicado el hermano de Isa Pantoja durante la charla. "Me han tachado de flojo, de no trabajar y es costoso aguantar todo eso".

Como hijo de Isabel Pantoja y Paquirri, el cantante ha sido perseguido toda su vida por la prensa del corazón. "Mi madre me tuvo muy reservado, no me dejaba salir mucho y no entendía por qué. Hoy puedo llegar a entender que era por miedo a que me pasase algo por ser su hijo, me costó mucho entenderlo y cuando cumplí 18 años, me marché de casa y no volví más", ha recordado Kiko.

De esta forma, si estuviese en su mano, el cantante lo tiene claro: "Preferiría que mi familia fuese anónima". Por ello, asimismo, cada vez muestra menos a sus hijas. "Yo apenas nací, estaba ya en el telediario. Al estar tan acostumbrado a eso, hice lo mismo con mis hijas hasta que me di cuenta de que debería dejarlas elegir cuando sean mayores. Aunque sean mis hijas, nietas de Isabel Pantoja, que decidan qué rumbo quieren seguir y es la mejor decisión que hemos tomado", ha explicado.

A pesar de la familia que ha formado, el cantante sigue echando en falta a su padre, Paquirri, que falleció. "Lo principal que me ha faltado ha sido mi padre. Cada vez que tengo tiempo libre intento invertirlo en mis hijas porque a mí me faltó eso", ha señalado Kiko, si bien reconoce que "la fenómena familiar de niños" es Irene Rosales, su mujer.

Durante la entrevista, Kiko también ha hablado del ictus que sufrió en 2022 que "fue un susto tremendo", así como el "problema familiar muy grande" que tuvo meses atrás con su madre, con quien sigue distanciado. "Decidí alejarme de los medios de corazón por mi salud". Una decisión que llegó a la vez que el veto de Telecinco, el cual, por otra parte, "le vino increíble". "Ahí mi vida da un vuelco y pude centrarme más en mi faceta de músico, porque el Kiko Rivera personaje estaba por encima siempre de mi faceta de músico o de DJ", ha comentado.

En este sentido, Kiko también ha hablado de su época más complicada. "Me vi de tener 0 euros en mi cuenta a empezar a ganar muchísimo dinero. Llegué a gastar en mala vida 8 millones euros. Me he gastado mucho en fiestas, drogas y todo lo que está dentro del círculo vicioso".

Una dura etapa de su vida que, sin embargo, parece que ha superado. "Hoy en día estoy limpio, tengo la mente directa a ser lo que quiero, quiero lo mejor para mis hijas y no quiero que cometan esos errores. Siento que sé de lo que estoy hablando", ha explicado el DJ, aconsejando a los jóvenes que no tengan vergüenza y "pidan ayuda". "Mi mujer me ha salvado y estoy vivo gracias a ella", ha expresado.