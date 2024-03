Shakira carga contra Piqué: "Me arrastraba, no me dejaba ser libre"

Shakira, que acaba de estrenar Las mujeres ya no lloran, visitó este lunes The Tonight Show, uno de los late night más importantes de la televisión de Estados Unidos.

Hacía siete años que no estrenaba disco porque, según ha contado ella misma, estaba dedicada a la vida familiar. "Ha sido muy difícil poner todo lo que sentía en un álbum y darle forma, porque no tenía tiempo, era lo que tenía tener marido. Ahora ya no lo tengo. El marido me arrastraba, no me dejaba. Ahora soy libre, ahora puedo trabajar de verdad", contó la colombiana en clara referencia a su ex, Gerard Piqué, en el show de Jimmy Fallon.

"Necesitaba sentirme mejor, estaba reconstruyéndome y la única manera que tenía de volver a estar entera era a partir de la música, porque es mi pegamento. Me he sentido mucho mejor escribiendo todo lo que sentía. Este álbum ha sido mi catarsis", añadió.

En estos meses, la de Barranquilla siempre ha contado con el apoyo de sus seguidores, que ella tilda "los mejores del mundo". ''Tengo a los mejores fans del mundo. Han estado conmigo en los momentos buenos y malos. Siempre han estado conmigo apoyándome''.

Además, no dejó la oportunidad de lanzar un mensaje reivindicativo. "Lo hemos estado haciendo demasiado tiempo las mujeres. Nos enviaban siempre a llorar a nosotros por el hecho de ser mujeres. Siempre nos han dicho que tenemos que controlar nuestros sentimientos delante de la gente y delante de nuestros hijos. Nadie te tiene que decir cómo actuar. Ahora las mujeres deciden cuándo, cómo y hasta cuando llorar".