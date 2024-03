Qué hacer este fin de semana en Barcelona: una exposición que plasma el célebre sueño americano y un mercadillo muy vintage

Este fin de semana Barcelona vuelve a estar repleta de una gran variedad de planes culturales para disfrutar. La obra teatral sobre Les espies de veritat regresa a la Sala Beckett con un guion más renovado; la exposición Subúrbia refleja artísticamente el idílico y célebre "sueño americano" y el mercadillo vintage por excelencia, El Gran Flea, vuelve con más de 150 paradas a visitar.

Cartel de 'Subúrbia. La construcció del somni familiar'. CCCB

'Subúrbia', la exposición que refleja el sueño americano

Vivir en una casa grande con jardín, piscina y un par de coches en el garaje, cerca de la naturaleza y un vecindario amistoso, podría ser perfectamente la definición del sueño americano. En Subúrbia, este ideal de lifestyle, se ejemplifica a través de un recorrido de abundante material histórico para situar al espectador en ese "paraíso mental".

Con documentales de época, fotografías, pinturas, películas, series, novelas y revistas, obras de arte u objetos cotidianos, la exposición llega al Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona (CCCB). El objetivo es que los visitantes lleguen a replantearse el valor de la ciudad y el espacio público de la sociedad actual.

Para ello, la muestra adentra al espectador en el imaginario de la vida idílica familiar americana y muestra cómo esta se ha ido potenciando desde principios del siglo XIX con diversos métodos. Además, cuenta con obras de destacados artistas como Jessica Chou, Gregory Crewdson, Thomas Doyle, Gerard Freixes o Rodrigo Fresán.

C/ de Montalegre, 5; Hasta el 8 de septiembre; Entradas a partir de 4 euros; cccb.org

Una imagen de una edición anterior de 'El Gran Flea' en Barcelona. El Gran Flea

Vuelve el vintage a la ciudad con 'El Gran Flea'

Vuelve a La Estació del Nord la tercera edición de El Gran Flea, uno de los mercadillos de segunda mano más aclamados hasta el momento por los barceloneses. Después de haber arrasado en sus otras dos convocatorias, el mercadillo regresa una vez más para ofrecer a la ciudad condal un toque vintage entre tanta novedad.

Con más de 150 paradas de pura moda, barra de bebidas, street food y sesión de djs, el mercadillo vintage por excelencia se prepara para ofrecer al público catalán una de sus mejores temporadas.

C/ de Nàpols, 68; 31 de marzo; Entrada online a 1,5 euros; eventbrite.es

Cartel del espectáculo 'La màquina Hamlet'. Teatre Barcelona

'La màquina Hamlet' de Heiner Müller

Llega al Teatre de Barcelona La màquina Hamlet, la adaptación de uno de los textos más célebres del teatro contemporáneo europeo. La obra se describe cómo 'aquel texto que William Shakespeare hubiera escrito si hubiera vivido 450 años más', por lo que, en esta ocasión, se verá un Hamlet mucho más modernizado a lo que de normal se conoce.

En la obra original, se muestra al personaje como una persona muy indecisa intelectualmente, que constantemente se cuestiona a sí mismo y a todo lo que le rodea, por lo que, de alguna manera u otra, es incapaz de actuar. Siglos más tarde, llega a los escenarios la versión postdramática del dramaturgo alemán, Heiner Müller.

En esta obra, Hamlet se interpreta a sí mismo en un intento desesperado de encontrar sentido a su existencia. Como esta vez no se representa en la época de Shakespeare, sino en el siglo XXI, intentará luchar contra su última y nueva gran evidencia: nada ha tenido, ni tiene, ni tendrá nunca sentido.

C/Consell de Cent, 435; Hasta el 28 de abril; Entradas a partir de 17,60 euros; teatrebarcelona.com

Cartel del grupo MR. BIG. MR. BIG

'MR. BIG' se despide de sus fans con 'The Big Finish'



Llega a la sala Razzmatazz 1 de Barcelona uno de los mayores referentes del Hard Rock, el grupo MR. BIG. La banda viene a España junto a un artista invitado, el guitarrista americano Jared James Nichols.

Después de haberse creado en 1988 y de haberse llamado así por la "gran personalidad" de sus integrantes, MR. BIG trae a la capital catalana su gira de despedida, 'The BIG Finish'. En ella dirán adiós a sus fans españoles con grandes clásicos atemporales de su trayectoria musical.

El espectáculo rendirá homenaje a todo lo que ha hecho la banda a lo largo de estos años, con la interpretación íntegra de un álbum tan destacado de su carrera profesional como fue su segundo lanzamiento, Lean Into It, publicado en marzo de 1991.

C/ dels Almogàvers, 122; 30 de marzo; Entradas agotadas; salarazzmatazz.com

Una imagen del espectáculo 'Les espies de veritat'. Merche Borja | Sala Beckett

Unas 'Espies de veritat' mucho más modernas

Después del éxito de la temporada pasada, las Espies de veritat regresan a la Sala Beckett para intentar "salvar un mundo imposible de salvar". Este espectáculo nació en 2020, justo en pleno final del confinamiento por la pandemia. Es por eso que, pese a su pasado éxito, el texto de Berta Prieto y Lola Rosales se adapta a unas nuevas circunstancias.

Este año Derecho a pataleta. La missió més trepidant de les Espies de veritat llega con una nueva escena: "Los pajaritos ya no ríen, los niños ya no cantan y las flores ya no huelen a primavera". Con esta nueva historia, las autoras pretenden hablar del cansancio, del derecho (o no) a la queja y a poder convertirse en "una inútil", ya que, como aseguran, "no siempre se puede ser ni la más lista, ni la más guapa ni la más deportista".

Clover, Alex y Sam -las protagonistas-, interpretadas por Belén Barenys, Natàlia Barrientos y Paula Vicente Mascó harán todo lo posible para salvar el mundo, pero esta misión, quizás, es demasiado grande para ellas.

C/ Pere IV, 228-232; Hasta el 14 de abril; Entradas a partir de 10 euros; salabeckett.cat

Una imagen de la exposición, 'Per què la guerra?'. Sali G Fotografia

El cuestionamiento bélico en 'Per què a la guerra?'

Pese a que la guerra se encuentra omnipresente en el mundo actual, se trata de un hecho que ha tenido presencia incluso en las primeras generaciones de la humanidad.

Desde hace 12.000 años, la guerra ha sido un punto clave en la mayoría de los aspectos de la vida social, es por eso que, en la exposición, Per què a la guerra?, se interroga el fenómeno poliédrico de la misma, planteando desde experiencias estéticas a la apertura de espacios de claridad y el pensamiento que cuestiona la persistencia de las violencias bélicas.

El Born Centre de Cultura i Memòria acoge las obras contemporáneas de artistas como Francesc Abad, Kader Attia, Isabel Banal, Bleda y Rosa, Juan Manuel Echavarría (con Gabriel Ossa y Fernando Grisález), Alfredo Jaar, Rula Halawani, Shirin Neshat, Fernando Sánchez Castillo y Francesc Torres.

Plaça Comercial, 12; Hasta el 29 de septiembre; Entradas a partir de 2 euros; elbornculturaimemoria.barcelona.cat