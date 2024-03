Anne Hathaway revela que sufrió un aborto espontáneo

A sus 41 años, Anne Hathaway tiene multitud de galardones por su trabajo como actriz, incluido el Oscar y el Globo de Oro, el cariño del público por sus trabajos en películas como Princesa por sorpresa, El diablo viste de Prada o Interstellar, y un matrimonio feliz desde 2012 con Adam Shulman con el que ha tenido dos hijos.

Sin embargo, en una reciente entrevista con Vanity Fair ha dado a conocer no solo que no siempre fue así, sino que hubo momentos muy bajos en su vida, incluido un aborto espontáneo que vivió mientras interpretaba a una mujer embarazada en el Off-Broadway, antes de concebir a su primer hijo, Jonathan, nacido en marzo de 2016.

Hathaway, que ha reconocido que no conseguía trabajo tras su premio de la Academia —por Los Miserables— porque en Hollywood se pensaba que no le caía bien a la audiencia, respondió con multitud de detalles a la citada revista cuando le preguntaron por un post que hizo durante su segundo embarazo, donde dio a luz a Jack, poco antes de la pandemia del coronavirus, en diciembre de 2019.

Ha sido entonces cuando ha dirigido un mensaje para el resto de mujeres con problemas para quedarse embarazadas, dando detalles de lo que le ocurrió en el pasado, como ya hiciera en aquella publicación en Instagram en 2019. "Para todas las mujeres que están pasando por el infierno de la infertilidad y de dar a luz, que sepan que en mi caso no fue un camino fácil hacia ninguno de mis embarazos", dijo entonces.

Por ello ahora ha declarado: "Dado el dolor que sentí al intentar quedar embarazada, me parecería falso haber dicho algo en redes sobre la felicidad cuando sé que la historia tiene muchos más matices". Tanto para otras personas como para ella misma, pues ha confesado que sufrió un aborto espontáneo en 2015, mientras protagonizaba la obra de teatro Grounded, sobre una piloto de combate cuya carrera se estanca tras un embarazo inesperado —en español se tradujo como En tierra—.

Hathaway ha explicado que estaba "haciendo esta obra de teatro" donde tenía que simular "que daba a luz sobre el escenario todas las noches" y aun así mantener en secreto la pérdida del bebé que esperaba. "Era demasiado difícil reprimirme cuando cada noche estaba en el escenario fingiendo que todo estaba bien en mi vida", ha relatado sobre cuando sus amistades iban a verla a los camerinos.

Para poder enfrentarse al texto de George Brant, autor de la obra, pidió ayuda a sus familiares y amigos. "Como tuve que mantener oculta la verdad, en cuanto me sentí mejor, después de un tiempo estando bastante mal por aparentar esa felicidad, se lo conté a mis amigas: 'No tienes que ser siempre feliz. Yo he estado en tu lugar'. Porque sé que es muy difícil desear algo tanto y preguntarse qué estás haciendo mal", ha contado.

Y ella misma se sorprendió de saber que multitud de ellas habían pasado por algo parecido. Incluso encontró un estudio que calculaba que uno de cada dos embarazos acaban en aborto. "Y entonces pensé: '¿Dónde estaba esta información? ¿Por qué nos hemos tenido que sentir tan innecesariamente solas?".

"Esta es la manera en la que algo te va a haciendo daño. Así que decidí que tenía a hablar de ello públicamente. Pero lo que me cautivó, me dejó boquiabierta y me dio esperanza fue que, durante los siguientes tres años, casi a diario, se me acercaban mujeres llorando. Y yo solo tenía que darles un abrazo, porque sabía que llevaban cargando solas todo eso y de repente podían compartirlo", ha concluido.

En una entrevista en 2022 con WSJ también dijo: "Es que existe esta moda de retratar el embarazo y el tener hijos como si todo fuera positivo. Pero es mucho más complicado. Lo sé por experiencia. Y cuando descubres que otras personas comparten tu dolor piensas que es útil tener esta información. Quiero decir, ¿de qué hay que avergonzarse? Es dolor, es parte de la vida"-