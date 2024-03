Ponen en duda la veracidad del vídeo de Kate Middleton y la BBC confirma que es real en un rotundo comunicado

Todavía hay quienes creen que todo forma parte de una conspiración. Ni el claro mensaje de la princesa de Gales, Kate Middleton, en el vídeo que publicó el viernes, cuando anunció que tiene cáncer, ni su petición de que, en estos momentos, tanto su familia como ella necesitan "espacio y privacidad" parecen convencer a algunos usuarios.

Algunos ponen en duda que ese vídeo sea real y defienden que está hecho con inteligencia artificial. "Este vídeo de Kate Middleton está claramente basado en IA, pero la audiencia que no esté familiarizada con la tecnología será fácilmente engañada. El fondo, demasiado difuminado, no se mueve, una sola brisa no mueve un pétalo, una hoja o una brizna de hierba. Nada es real", ha comentado un internauta.

A message from Catherine, The Princess of Wales pic.twitter.com/5LQT1qGarK — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) March 22, 2024

"La IA sugiere que hay un 96% de posibilidades de que se haya utilizado la IA para el último vídeo de Kate Middleton en el que revela que tiene cáncer. ¿Qué esconde la corona Británica?", ha señalado otro.

Todo esto ha llevado a la BBC a lanzar un contundente comunicado en el que aclara que el vídeo es totalmente real. "BBC Studios grabó un mensaje de la princesa de Gales en Windsor esta semana. Lo que los espectadores vieron fue lo que grabó el equipo. Nos gustaría desear a su alteza real una rápida recuperación", ha sentenciado la cadena.