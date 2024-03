Los hosteleros de Sevilla se preparan para la Semana Santa con la "incertidumbre" del tiempo

La Asociación de Hosteleros de Sevilla y Provincia se prepara para afrontar una nueva Semana Santa para el sector, una de las semanas "más importantes" en su calendario, aunque con "incertidumbre" como consecuencia de la inestabilidad que se prevé para los próximos días en la meteorología.

En un comunicado, la asociación ha destacado este sábado que, durante los días previos a estas fiestas, la asistencia de público al centro de la ciudad "se ha incrementado", por lo que el sector espera que el número de nuevas contrataciones sea similar al del pasado año, generando tres mil nuevos puestos de trabajo.

No obstante, aunque las previsiones se sitúan en torno a un 10% por encima del pasado año, los hosteleros han señalado que "la incertidumbre climatológica está haciendo que, si bien durante los primeros días el número de reservas pueda verse significativamente afectado, igualmente no terminan de completarse en la segunda mitad de semana". "Precisamente, los días con mayor asistencia de visitantes nacionales debido a los días festivos", han lamentado.

Por otra parte, desde la asociación han recordado que esta Semana Santa se presenta con cambios para la hostelería de la ciudad respecto a las ordenanzas que la regulan, especialmente en la madrugada del Viernes Santo. Tras las gestiones realizadas por esta asociación y el Ayuntamiento de Sevilla, según han explicado, el número de calles cuyos bares y restaurantes podrán permanecer abiertos durante esta noche ha aumentado y el horario de cierre general se ha atrasado treinta minutos.

Sin embargo, "hay que seguir avanzando en la senda de la convivencia entre Fiestas Mayores y hostelería. La continuación de la denominada 'ley seca' durante la Madrugá, contradiciendo lo prometido por la administración local, carece de sentido", han criticado desde la asociación.

Los hosteleros han reivindicado que "siete años después del último incidente, se continúa criminalizando a un sector que, no solo no tuvo nada que ver con lo sucedido, si no que además, dio cobijo a cientos de ciudadanos que, aterrados, circulaban por la calle buscando un lugar en el que refugiarse". "Esperamos que el año venidero, la hostelería pueda dar el servicio que tanto sevillanos como visitantes merecen", han solicitado.

Incluso ante "estas y otras dificultades", el sector señala que "continuará prestando su labor tanto a sevillanos como a visitantes, contribuyendo como siempre ha hecho, con profesionalidad y responsabilidad, al engrandecimiento de las Fiestas Mayores de nuestra ciudad".