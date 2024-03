David Bustamante narra la sorprendente reacción de su hija al escuchar su nueva canción: "No sabía si tomármelo bien o mal"

Para David Bustamante, lo más importante es su familia, por ello, a cada paso que da no duda en preguntar su opinión. El cantante acaba de presentar su nueva canción y, como cualquier otro intérprete, ofrecer lo mejor de sí mismo es esencial en cada uno de sus temas. Así, antes de que salga a la luz, ha querido saber qué es lo que sus seres queridos opinaban de El día que te vayas.

Aunque, sin duda, la opinión que más le importa es la de su hija, Daniella, fruto de su relación con Paula Echevarría. Como así ha asegurado el intérprete en varias ocasiones, su hija es su mayor crítica y, aunque no parece interesarse mucho por la vida mediática de sus padres, sí que les apoya en todo momento. Por eso, que sea ella la primera en escuchar sus nuevos trabajos es algo que llena de orgullo a Bustamante. Especialmente si es para darle una buena noticia.

"Es muy bonito porque venía hablando con ella y dice: 'Papá, ya verás, lo vas a reventar'. Cuando escuchó la maqueta un poco más producida, la frase que me dijo no sabía si tomármela bien o mal. Me dijo: 'Papá, esto es un pelotazo, esta la voy a escuchar hasta yo'. Y yo 'hija, que las otras canciones también te han dado de comer'", ha explicado en Cadena Dial.

Daniella está a punto de cumplir 16 años, una edad repleta de cambios para los que su padre parece no estar del todo preparado. Por ello, entre risas, ha querido lanzar un mensaje a todos los posibles "pretendientes": "Estoy muy fuerte, ¿vale?". Bromas aparte, David ha dejado claro que no podría estar más orgulloso de su hija, y no duda en declararlo constantemente.

"La niña tiene que vivir, ser feliz, y los papás estamos para que las caídas, los golpes o los errores se remedien. Ella tiene que vivir, ser feliz, es una pedazo de mujer y estoy muy orgulloso de ella", ha finalizado su entrevista, demostrando la buena relación que hay entre ambos.