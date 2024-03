Thalía reflexiona sobre la vida tras sufrir un percance en casa: "En cualquier segundo, te mueres"

Getty Images / The Latin Records

Thalía es una de las cantantes más conocidas de Latinoamérica y prueba de ello son las décadas que lleva sobre los escenarios. Por ello, no puede estar más agradecida a la vida, como así ha explicado en muchas ocasiones. Aunque lo cierto es que uno de los motivos por los que le da tanto valor a vivir el momento es el gran susto que se llevó recientemente.

Como ha narrado la futura presentadora de los Latin American Music Awards, estuvo a punto de ahogarse cuando se encontraba completamente sola en su casa. "La vida es una, la tienes en segundos", ha explicado en el programa Despierta América. La cantante siempre ha demostrado tener muy buena relación con sus seguidores, por lo que no ha querido ocultar el mal momento vivido.

"Ahorita, antes de venir aquí, estaba corriendo y me comí un pedazo de pollo para subir al coche y se me quedó atascado. Me estaba ahogando con un pedazo de pollo y estaba sola en mi apartamento" ha asegurado la intérprete.

Entonces, ha explicado cómo ella sola pudo recuperarse, golpeándose el abdomen para expulsar el trozo de carne. Y ahora, lo cierto es que esta experiencia le ha servido para hacer una reflexión sobre la vida.

Como ha explicado, en aquel instante se sintió "vulnerable": "En cualquier segundo, ¡en cualquier segundo!, pelas, cuelgas los tenis (una expresión coloquial para decir que 'te mueres')". Por eso, Thalía tiene muy claro que es lo que quiere hacer con su vida: "Hay que vivir, hay que disfrutar. Vivir y ver las cosas en positivo y rodearte de luz, de ser luz, que se haga la luz".

Una filosofía que parece haber cumplido, pues, como así ha asegurado, mucha de las cosas con las que soñaba "se hicieron realidad": "Muchas simplemente las visualicé y también se hicieron realidad. De pronto descubrí que lo más hermoso y lo más maravilloso que te puede pasar en la vida es que todas esas ilusiones se las pongas en las manos a Dios y él te va a dar y te va a hacer exactamente lo que está planeado para tu vida sin que tú te angusties, sin que te dé ansiedad".