Laura Zapata, hermana de Thalía, confiesa querer trabajar en España: "Soy multifacética"

Tras el fin de Sálvame en Telecinco, fueron los propios colaboradores del programa los encargados de dar la gran noticia, Netflix produciría un docureality con ellos como protagonistas. Así llegó a la plataforma Sálvese quien pueda, en el que María Patiño, Lydia Lozano, Terelu Campos, Kiko Matamoros, Víctor Sandoval, Chelo García-Cortés, Kiko Hernández y Belén Esteban pusieron rumbo a las Américas.

Su primera parada fue Miami, y el pasado 1 de febrero los colaboradores estrenaron la segunda parte, ahora en México. Allí, conocieron a una persona muy importante dentro del mundo del corazón del país, Laura Zapata, la medio hermana de la cantante Thalía.

La mujer, de 67 años, es muy conocida por su trabajo en series y telenovelas y aunque muchos de los televisivos españoles no sabían en un primer momento de quién se trataba. Aunque, a defensa de los excolaboradores, ella tampoco les conocía a ellos.

Sin embargo, tras entrar en contacto, se ha formado una muy buena relación. Así lo ha contado la propia intérprete en una entrevista a Lecturas: "Son tremendos. Cuando Netflix España se enteró de que estaba en Miami, inmediatamente me ofreció estar con ellos y ser la persona que los recibía en América. Me pareció interesante y lo acepté. Al final, el trabajo es trabajo, y el dinero es dinero!".

La mexicana pasó las Navidades en España puesto a que su hijo, Claudio, vive en Madrid desde hace unos años. Laura es una gran amante de la cultura española y todo lo relacionado con la televisión, por ello espera poder trabajar algún día aquí. "Siempre he venido a España por ocio, pero espero tener oportunidad de trabajar aquí próximamente. Como soy multifacética, puedo hacer tanto teatro como televisión y cine, puedo cantar, ha confesado la también escritora de dos libros".

Laura es especialmente conocida en su país por sus papeles como villana, aunque esto poco tiene que ver con su personalidad, como así lo ha asegurado. Por ello, cuando le preguntan si es envidiosa, ella lo niega completamente: "No tengo tiempo de compararme con nadie. Soy única y exclusiva en el planeta, y he desarrollado todos los regalos que Dios me dio en forma de talentos".

Aunque sin duda, una de sus facetas por las que es más conocida en España es por su dura relación con su hermana. Ambas comenzaron a distanciarse en 2002 cuando fueron secuestradas a la salida de una actuación. "Cuando se murió mi abuela, murieron todas para mí. Ella es la persona con la que más tiempo viví, y quien sustituyó a mi madre cuando esta se encontraba criando a mis medio hermanas", ha asegurado.