El 'tiktoker' Nachter, en el centro de las críticas, por su "burla" a las personas con "altas capacidades"

Recientemente, los estudiantes con "altas capacidades" han suscitado un debate en redes sociales con base en la forma en la que son integrados en las escuelas. Aprovechando que se encuentra en el punto mira, el tiktoker Nacho Gil, conocido como Nachter, ha intentado poner la nota de humor al asunto, ilustrando cómo ha evolucionado la manera en la que los padres regañan a sus hijos cuando se portan mal en el colegio.

Y es que, según cuenta el infuencer en su sketch, los padres de los niños nacidos a partir de 2010 se excusan en las "altas capacidades" para justificar el mal comportamiento de sus hijos. Algo que, sumado a su "alto poder mediático", ha llevado a que la usuaria de TikTok @the_zebra_project le haya solicitado "una disculpa a las personas del colectivo de altas capacidades".

"Bastante mal lo pasamos simplemente por decir lo que somos como para que, encima, personas como tú se burlen. Lo malo de las redes es que todo el mundo tiene la misma opinión y vale lo mismo", ha explicado la joven en su vídeo sobre el que, irónicamente, define como "Nacho del humor sano".

A las pocas horas de viralizarse, Nachter ha salido a defenderse públicamente ante el aluvión de comentarios que ha recibido. "En el vídeo pretendo resaltar la realidad que muchos profesores están viviendo y la cantidad de padres que acuden al término de 'altas capacidades' para excusar comportamientos de sus hijos", ha señalado.

En su réplica, asimismo, el humorista no ha dudado en ironizar sobre la situación. "Supuestamente, un 2% de los niños tienen altas capacidades. Por lo visto, deben seguirme todos por la cantidad de mensajes que estoy recibiendo…", ha expresado, visiblemente molesto, a pesar de que la chica le ha hecho saber que la cifra no es correcta.

"Las altas capacidades no son nuevas", ha añadido el influencer. "Antes se llamaba ser superdotado, algo que familiares y amigos míos han sido sin ningún problema y han aprendido a llevarlo con la realidad de la vida", ha sentenciado. A su juicio, por mucho que se intente proteger a este colectivo "de los profesores", en algún momento deben "afrontar" la realidad.

"Aunque seguro que algún padre llama al jefe de su hijo para decirle que tiene altas capacidades y que no lo despida si no es eficiente porque se aburre", ha reconocido, con cierta ironía. Acto seguido, ha continuado su crítica, señalando que no conoce "ningún caso de niños superdotados" que hayan tenido "problemas graves en clase".

"Ahora, de repente, en todas las clases existen varios niños con altas capacidades a los que se les excusa de cualquier comportamiento", ha señalado, dirigiéndose a aquellos que "meten a sus hijos en ese saco sin que realmente tengan el problema", pues "esos padres son los que hacen daño a la gente con altas capacidades".

En este sentido, Nachter ha lanzado un último dardo a algunos de sus detractores: "Por cierto, los que comparáis el autismo con las altas capacidades… ¿Todo bien por casa? Tengo dos familiares con autismo y la cosa no es, ni de cerca, parecido".