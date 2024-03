El vídeo viral que muestra los "dos tipos de personas" bailando en una fiesta: "Uno está disfrutando, el otro simplemente está"

Ir a un festival de música es sinónimo de pasarlo bien escuchando los mejores temas del momento, bailando y disfrutando con amigos. Sin embargo, el concepto de diversión puede ser muy diferente dependiendo de la persona, y prueba de ello ha sido el vídeo que se ha hecho viral en TikTok.

En este, se puede ver a dos jóvenes moviéndose a ritmo de Break Free, de Ariana Grande, en un festival aprés-ski. En este tipo de eventos, miles de personas se congregan en pistas de esquí de todo el mundo para hacer deportes de nieve y, además, irse de fiesta rodeados por las montañas. Aunque lo más llamativo no era el lugar donde estaban ni la música que sonaba.

"Existen dos tipos de personas", se puede leer en el vídeo. Así, mientras un chico vestido con una chaqueta azul apenas movía nada más que su mano sujetando un cubata, otro chico lo daba todo. Vestido con una camiseta negra, el joven se convirtió en el centro de todas las miradas por su estilo y pasión.

Ante la gran diferencia entre la manera de bailar de los dos jóvenes, no es de extrañar que el vídeo haya ganado ya casi cuatro millones de reproducciones en la red social. Con más de 836.000 'me gusta', no han sido pocos los que han querido comentar la publicación.

"El que escucha música y el que siente la música", "claramente soy el segundo" o "uno está disfrutando, el otro simplemente está", han sido solo algunos de los miles de comentarios. Aunque, en lo que todos parecen estar de acuerdo, es que quisieran "ser el de negro".