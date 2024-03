Un hombre visita Cataluña por primera vez y se queda gratamente sorprendido: "Tenía miedo de que me tratasen raro"

Los prejuicios pueden suponer un gran problema a la hora de viajar. No solo por los pensamientos que se puede tener al ir al extranjero, sino dentro del propio país. Por ello, conocer nuevas formas de vida, aunque sea viajando entre comunidades autónomas, puede poner fin a las concepciones, a menudo equivocadas.

Este ha sido caso de Antonio, un tiktoker que ha visitado Cataluña por primera vez. El hombre creía que debido a ser malagueño y no hablar catalán podría tener problemas durante su estancia, aunque lo cierto es que ha quedado completamente sorprendido.

"Estoy muy sorprendido del buen trato y de lo normal que es todo", ha titulado el vídeo. "Amigos, estoy en Cataluña, en Cerdanyola del Vallès. Yo tenía miedo de que me hablaran en catalán y no me quisieran contestar en español, de que me tratasen raro y, de verdad, una maravilla", ha comenzado a explicar en uno de sus últimos videos en TikTok mientras paseaba.

Y es que, como así ha asegurado, algunos de sus conocidos le habían asegurado que podría tener problemas por la barrera lingüística. Nada más cierto de la realidad: "La gente me está tratando increíble, muy amable, todo el mundo me habla en español. Los bulos que me han contado"

Por eso, está muy contento de que, aunque haya gente que hable en catalán, lo cierto es que a él le están tratando con mucho respeto. Por eso, finalmente ha confesado que le gusta mucho la comunidad autónoma: "De momento, todo es mentira. La gente es increíble. Estoy muy contento. Me mola Cataluña, la verdad".

El vídeo acumula ya más de 611.000 visualizaciones y casi 68.000 'me gusta'. Por eso, no es de extrañar que la bandeja de comentarios se haya llenado de las anécdotas de otras personas que, como él, se sorprendieron al descubrir que los rumores sobre los catalanes no eran ciertos. "Nací en Zaragoza y llevo 20 años viviendo en Barcelona. Nunca tuve problemas y la gente que no lo quiere entender es porque no han venido", ha confesado un seguidor.