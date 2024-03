Intentan ligar con la 'influencer' Carolina Moura en el tren y termina siendo insultada: "¿Tienes el ego tan frágil?"

"Hoy un tío después de ligar conmigo me insultó". Así ha comenzado la influencer Carolina Moura su relato sobre la situación incómoda que vivió ese mismo día durante un trayecto en tren de Madrid a Barcelona, en el que un desconocido que intentaba ligar con la joven procedió a insultarla después de ser rechazado educadamente por ella.

Una reacción que, por otra parte, no ha tardado en hacerse viral en TikTok, desatando la indignación de los internautas. Y es que, según ha explicado en su vídeo, la extentadora de La isla de las tentaciones le comunicó amablemente que no estaba interesada, tan pronto se percató de que el hombre no paraba de hacerle preguntas.

Sin embargo, pese a su intento de poner fin a la interacción, el hombre fue un paso más allá y, lejos de simplemente resignarse, optó por insultarla: "Ni que fueras para tanto".

Ante este giro de la conversación, la joven no daba crédito. "Me quedé seca, pero encima me lo dijo en un tono muy despectivo", ha añadido Carolina en su vídeo. Un comentario que, por otra parte, vino acompañado de otra pregunta que no sentó nada bien a la tiktoker: "¿Qué pasa?, ¿Que tienes novio?".

En este punto, Moura le respondió afirmativamente, a lo que el desconocido no dudó en mostrar su alivio. Y es que, al parecer, la única razón válida para que fuese rechazado debía radicar necesariamente en que hubiese otro hombre en la vida de ella. "Me fastidió… Para empezar: ¿Por qué me insultas después de venir a tirarme la caña?, ¿Tienes el ego tan frágil?", ha espetado la mujer, dirigiéndose a cámara.

"Me jode porque además tienes que justificar que tienes pareja, en el momento que dices que no te interesa", ha concluido la influencer en su vídeo, que, en tan solo 24 horas, acumula más de 600.000 reproducciones en la plataforma. "Totalmente, el 'tengo novio' es lo único que respetan" y "El típico despechado orgulloso" son algunos de los comentarios que le han dejado a Carolina, criticando la actitud del hombre.