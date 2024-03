Rocío Flores se planta frente a las críticas tras felicitar a Antonio David en el Día del padre: "Vergüenza..."

El pasado 19 de marzo se celebró el Día del padre, una señalada fecha del calendario en la que muchos famosos aprovecharon para dedicar públicamente unas bonitas palabras a sus progenitores. Sin embargo, en el caso de Rocío Flores, su mensaje de felicitación hacia su padre, Antonio David Flores, no ha estado exento de polémica.

"Feliz Día del Padre. Hoy y siempre, jefe. Te amamos", escribió la influencer en su perfil de Instagram. Una breve felicitación que, sin embargo, no ha pasado inadvertida para muchos de los seguidores de Rocío Carrasco, quienes le han recordado el presunto maltrato físico y psicológico que su padre ejerció sobre la hija de Rocío Jurado.

Coincidiendo con el tercer aniversario del estreno de Rocío, contar la verdad para seguir viva, la docuserie de Telecinco en la que la actual concursante de Bake Off relataba su tortuosa relación con su exmarido, Rocío Flores se ha plantado frente a los comentarios negativos, contestando públicamente a uno de ellos. "Vergüenza", le escribió una internauta a través de un mensaje privado de Instagram.

"¿Vergüenza por felicitar a mi padre el Día del Padre? Vergüenza me da tu comentario. Mujer, por llamarte de algún modo, porque madre mía, tus sandeces", replicó la influencer ante sus más de 700.000 seguidores. Por su parte, esta usuaria no se queda atrás y le ha aclarado el motivo por el que ha usado esa expresión.

"No, bonita, no digo 'vergüenza' porque felicitaras a tu 'padre'. Para nada he opinado sobre eso. He opinado por el lado de que para tener un padre así, por cómo se ha comportado en la vida, madre mía… Pero oye, que cada uno vive con su conciencia como quiere y puede. Ya la vida se encargará…", expresó la mujer, a lo que Flores no dudó en terminar la frase, diciendo "de personas como tú".

Tal y como ella misma ha confesado a través de historias de Instagram, este comentario ha sido la "gota que colma el vaso", pues "día tras días recibe comentarios peores". "Es realmente asqueroso todo esto", se lamenta la influencer, al sentirse "acribillada" por "felicitar a su padre en el Día del padre". Y lo "más penoso", ha añadido, es que muchos de los comentarios que recibe son "encima entre mujeres".