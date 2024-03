El Instagram de Laura Madrueño se llena de duros y ofensivos ataques hacia su físico

Laura Madrueño ha enseñado lo que hace en su tiempo libre en Honduras, entre directo y directo de Supervivientes. Con bikini y gafas de buceo, la copresentadora del reality de Telecinco ha hecho un vídeo desde la orilla de la playa de Cayos Cochinos.

"En el ratito que tenemos así a primera hora me tengo que llenar de mar, de energía y de vitalidad para hacer la gala. Así que me voy un rato a saludar a los coralitos, a los pececitos…", ha contado, muy feliz.

"Esta mañana he visto un pez trompeta, pececitos que me encantan que tienen motitas en azul fosforito, unas barracudas enormes, un mero también muy grande. Hay muchísima vida, y vida pequeñita que a mí me encanta", ha narrado la comunicadora antes de zambullirse, de nuevo, en las cristalinas aguas del Caribe.

Sin embargo, en los comentarios, algunos, no ha recibido tanto amor ni tan buen rollo como el que ella desprende, ya que muchos usuarios han atacado a Madrueño por su físico, escribiendo comentarios ofensivos.

Así, se pueden leer comentarios tan fuera de lugar como "Madre mía, con lo guapa que sales en las galas y lo normalita que estás así", "Cómete un cocido", "Demasiado delgada, no me parece sana", "Este año está delgadísima! Mamma mia los estereotipos 🙄" o "Ese bikini no te hace barriga y un cuerpo muy raro y tú eres muy guapa". También ataques hacia su labor como presentadora: "No trasmite como Lara Álvarez, me encantaba la naturalidad y alegría de Lara en muchas ocasiones se la ve forzada y en las pruebas Lara era mucho más profesional y humana".

En cualquier caso, la presentadora, que no se ha pronunciado al respecto, también ha recibido bonitas palabras por su labor como copresentadora del reality.