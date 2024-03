La muerte de Akira Toriyama, creador de Dragon Ball, causó conmoción en el mundo entero, pues la importancia de su obra le dio fama a nivel internacional. Sin embargo, obviamente, donde más shock provocó fue en Japón, especialmente entre sus más allegados, entre los que está el autor de otro famoso manga, One Piece.

Eiichiro Oda, que rara vez se pronuncia públicamente, envió un mensaje tras la noticia del fallecimiento en la que no solo se despidió de su mentor por la gran relación de amistad y cariño que tenían, sino que ensalzó su labor en la profesión, pues tomó "el mando en una época en la que leer manga se consideraba una estúpida pérdida de tiempo" y forjó "una era en la que tanto adultos como niños podían leer y disfrutar de este medio".

Pero está claro que esta marcha inesperada —murió a los 68 años por un derrame cerebral agudo— no solo le ha llenado de tristeza, sino que ha producido en él una reflexión relacionada con el exigente nivel que tienen de los mangakas, especialmente en su caso, pues él mismo confesó que duerme solo tres horas al día.

El escritor y dibujante lleva publicando el manga de One Piece desde 1997 y todavía no ha terminado. Con un total de 1.110 capítulos —actualmente—, repartidos en 108 volúmenes, esta historia de piratas ha ido avanzando semanalmente, con la excepción de algunos parones de apenas 7 días y otros algo más largos por motivos de salud del autor.

Por ello, es más que evidente que Eiichiro Oda tiene largas jornadas de trabajo, y ha decidido parar este ritmo, al menos de momento. Y es que parece que la muerte de Akira Toriyama le ha hecho parar a pensar, tal y como ha dejado claro en un mensaje.

"¡Me tomo un descanso!", ha comenzado diciendo. "Y serán tres semanas. Debido a las noticias del maestro Toriyama, he estado excesivamente preocupado por mi salud".

"No estoy enfermo, por cierto", ha aclarado. "Pero pensé que me quiero tomar un descanso para hacer un poco de autocuidado. Y tal vez tomar algún tiempo para pensar en lo que es One Piece. Después de todo, ¡soy una persona ocupada!".

Aun así, el mangaka japonés de 49 años ha recordado que, durante este tiempo, pueden seguir disfrutando de lo que ya hay publicado, pues la última saga del manga, centrada en la isla del futuro Egghead, se puede leer completamente gratis en la aplicación Manga Plus.

Por tanto, los fans que llevan al día One Piece tendrán que esperar tres semanas para continuar la historia, aunque, eso sí, este domingo 24 de marzo sí se publicará el capítulo 1.111 y será a partir de entonces cuando se dé este parón. Aun así, no es la primera vez que sucede algo así, pues recientemente Eiichiro Oda tuvo que operarse de la vista, pero los seguidores de la longeva serie siempre han demostrado que lo primero es la salud del autor.