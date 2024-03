Dana Carey se disculpa con Sharon Stone por el 'sketch' de 'Saturday Night Live' donde le hicieron desnudarse

Hay que remontarse a 1992. Sharon Stone está en la cima de su fama, pues está en plena promoción de la que quizá sea su película más conocida, Instinto básico, donde se convierte en toda una femme fatale y se vuelve viral —cuando ni el término ni las redes existían— gracias al boca oreja por la escena en la que cruza las piernas.

Esa sexualidad de la actriz, que ahora tiene 66 años, llegó hasta el Saturday Night Live. Como llevan haciendo tantísimos años, el programa invitó a alguien famoso para presentar y ser partícipe de los sketches de ese día. Y entonces llegó una de estas escenas que, a día de hoy, han llevado a sus guionistas a pedirle disculpas.

Dana Carvey y David Spade, humoristas y copresentadores del pódcast Fly On the Wall, han hablado de aquella visita de la actriz y de aquella pieza cómica, titulada Airport Security Sketch, en la que Carvey interpretó a un guardia de seguridad indio que le iba ordenando a Stone que se fuera quitando prenda a prenda su ropa porque no para de sonar la alarma de la puerta de seguridad de embarque en un aeropuerto.

Cada vez llegaban más hombres de seguridad a observar la situación, que acababa con la intérprete en sujetador y no había mayor gracia que hacer que el personaje de Sharon se desnudase delante de todos los espectadores. Por ello, Dana ha admitido que se arrepiente de aquello, pues si bien la actriz dijo en aquel momento que no le importaba, cree que hoy en día les "arrestarían" por ese sketch.

"Quiero pedirle perdón públicamente", ha dicho el comediante, a lo que su Dana ha respondido que fue "muy ofensivo". "Es tan 1992, otra época", ha reconocido Carvey. Sin embargo, Sharon Stone ha contestado a las disculpas de Carvey restándole importancia.

"Tenía problemas más graves que ese", ha puntualizado la actriz. "Para mí fue gracioso. No me importó. Estaba a gusto siendo el blanco del chiste". Asimismo, ha matizado que, para ella, hay una gran diferencia entre un delito menor y un delito grave, y que, allá por 1992, todo el mundo "cometía estos delitos menores" pensando que no eran graves.

Por último, ha recalcado que la actitud de la gente sobre este tipo de cosas hoy en día es extraña y rebuscada, y que provienen de pasar mucho tiempo a solas y sin intimidad con los demás, dejando entrever que está de acuerdo con quienes piensan que hoy por hoy hay demasiada corrección política.