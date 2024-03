¿Obligaron a Sharon Stone a acostarse con William Baldwin? La actriz denuncia presiones de un productor legendario

Si no te suena el título de Sliver (Acosada), no te culpamos. Basado en una novela de Ira Levin (La semilla del diablo), este filme de 1993 quedó como uno más de la ola de thrillers eróticos que sucedieron al estreno de Instinto básico, con el aliciente de contar con el guionista Joe Sterzhas y con Sharon Stone al frente del reparto.

Aunque no le fue mal en taquilla, Sliver ha pasado a la historia por un rodaje lleno de incidentes, incluyendo reshoots a mansalva y el copioso mal rollo que fluyó entre Stone y su compañero de reparto William Baldwin. Ahora, la actriz asegura que el productor Robert Evans (El padrino) quiso remediar ese odio mutuo coaccionándola para que tuviera relaciones sexuales con Baldwin.

"Mi problema era que no quería acostarme con él"

En su libro de memorias, Sharon Stone aludió a este incidente, aunque no quiso mencionar los nombres de los demás implicados. Ahora ha decidido contarlo con pelos y señales en el podcast de Justin Theroux (vía Deadline).

"[Evans] se puso a dar vueltas por su oficina llevando unas gafas de sol, explicándome que él se acostó con Ava Gardner y que yo debería acostarme con Billy Baldwin porque así su interpretación estaría mejor", refiere la actriz. "Si yo me acostase con Billy, tendríamos química en la pantalla y salvaríamos la película".

En el caso de que Sharon Stone rechazara esa demanda, huelga decir que la culpa sería solo suya, según el productor. "El verdadero problema era yo porque era una estirada, y no una actriz de verdad capaz de follármelo [a Baldwin] y devolver las cosas a su cauce", refiere. "Ese era el problema: que yo estaba muy subidita".

Huelga decir que la actriz rechazó aquello con cajas destempladas: "Yo no tuve que follarme a Michael Douglas [en el rodaje de Instinto básico]", explica. "Michael llegaba a trabajar y se sabía sus marcas y sus diálogos, venía a ensayar y se presentaba [en el plató]", comenta. "Y, de repente, ahora mi profesión era acostarme con gente".

"Tengo mucha mierda sobre ella", asegura Baldwin

Tras estas declaraciones, William Baldwin ha arremetido contra su excompañera mediante un furibundo mensaje en Twitter. "No estoy seguro de por qué sigue hablando de mi después de tantos años", comienza. "¿Sigue obsesionada conmigo, o sigue molesta porque rechacé sus proposiciones?

El hermano de Alec Baldwin no se conforma con tamaña pulla, sino que también amenaza a Stone con revelar secretos comprometedores. "Tengo tanta mierda sobre ella que le volaría la cabeza, pero he guardado el secreto", asegura. "La historia del encuentro que tuve con Robert Evans implorándome que me dejara coreografiar la última escena de sexo para no tener que besar a Sharon es legendaria".

"Me pregunto si debería escribir un libro y contar las muchas, muchas historias inquietantes, perversas y poco profesionales que hay acerca de Sharon Stone", señala Baldwin. "Eso sería divertido".

