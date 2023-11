Leonardo DiCaprio mantiene una deuda de por vida con Sharon Stone: "No puedo agradecérselo suficiente"

Las grandes estrellas que hoy pisan alfombras rojas allá donde van y reciben premios por doquier también fueron principiantes en su día. Todas, de alguna forma u otra, tuvieron que hacerse hueco en la industria. Algunas tuvieron ciertas facilidades y a otras no les favoreció nada. Pero el inicio del camino es algo a lo que todo actor y actriz debe enfrentarse.

Por supuesto, Leonardo DiCaprio también tuvo que dar sus primeros pasos con mucha incertidumbre. Hubo un tiempo donde era un desconocido, un principiante al que no hacían suficiente caso. En este tipo de situaciones se agradece la ayuda de alguien, y al joven actor le vino como agua de mayo por parte de Sharon Stone. Casi nada.

El intérprete reveló a E! News que ha agradecido a la actriz y productora en muchas ocasiones lo que hizo por ella en 1995. DiCaprio se presentó al casting para la película Rápida y mortal, de Sam Raimi. Había conseguido una nominación a los Oscar por su papel en ¿A quién ama Gilbert Grape? (1993), pero a efectos prácticos seguía siendo un don nadie para gran parte de la industria cinematográfica.

TriStar Pictures, el estudio detrás del largometraje protagonizado por Sharon Stone, no consideró a DiCaprio como una buena opción, pero la actriz le había visto en las audiciones y no dio su brazo a torcer. "Ella dijo: 'Hay dos actores con los que quiero trabajar'. Es increíble. Ella ha sido una verdadera triunfadora en el cine y siempre ofrece oportunidades a otras personas, así que estoy muy agradecido", explicó el intérprete estadounidense.

"Le he dado las gracias muchas veces. No sé si alguna vez le he enviado algún regalo, pero no puedo agradecerle lo suficiente", añadió el actor. Como para no estar en deuda, ya que ella misma escribió en su biografía La belleza de vivir dos veces que pagó todo el salario de DiCaprio con tal de convencer al estudio de que lo contrataran. Además, se sintió bien con su decisión, ya que sirvió para motivarla a convertirse también en productora. Encontró sentido a luchar por los talentos que ella misma cree que merecen tener un trabajo.

Sharon Stone encontró una nueva vocación, y Leonardo DiCaprio siguió allanando su camino para convertirse en lo que es hoy. Ese mismo año también apareció en Vidas al límite y Diario de un rebelde, pero la película que cambiaría su vida para siempre fue Titanic (1997). El joven actor protagonizó el largometraje de James Cameron junto a Kate Winslet y consiguió saltar a la fama de manera definitiva. El resto es una historia que todos conocemos.

