Verdeliss confiesa lo más duro de su nueva forma de vida: "Me saboteo pensando que no soy productiva"

Verdeliss está dando lo mejor que puede de ella misma, aunque eso signifique haber acabado completamente agotada. Así lo ha confesado la propia influencer tras completar el reto que se había autoimpuesto: correr 12 maratones en 12 meses recorriendo el mundo.

Para lograr su objetivo, la que fuera concursante de GH VIP se ha tenido que enfrentar a una rutina especialmente estricta de entrenamientos y alimentación. Un ritmo de vida muy complicado para ella teniendo en cuenta que lo ha compaginado con su rol de madre de ocho hijos y su vida laboral como empresaria y creadora de contenido.

Por ello, ahora que está más libre, se ha confesado con todos sus seguidores para despejar dudas. Y es que, como así ha asegurado, para ella "sería mucho más sencillo quedarse en el sofá" tras leer algunos comentarios por parte de seguidores e internautas.

Verdeliss compagina su vida diaria con ser madre. verdeliss / INSTAGRAM

"Cuando me preguntan que de dónde saco el tiempo. No lo saco, lo creo", ha asegurado la influencer mostrando cómo hace sus entrenamientos. Así, mientras que se encuentra preparándose, una de sus hijas pequeñas corre hacia ella para que juegue con ella. Aunque en lugar de dejar sus actividades, coge a la niña en brazos y continúa con su rutina.

Aunque, lo cierto es que llevar ese duro nivel de vida a veces también le afecta psicológicamente: "También vivo en deprivación de sueño, cansada, agotada, superada. Tengo ocho hijos, casa, trabajo (no solo de influencer)".

Verdeliss reflexiona sobre su vida. Verdeliss / INSTAGRAM

"También me saboteo pensando que no soy productiva, que llego tarde a todos los sitios, que paso por la vida sin pausa... pero actúo", ha confesado. Aunque lo cierto es que esto no significa que vaya a poner el freno. De hecho, como así ha explicado, su nuevo plan es hacer las Six Majors, las seis mejores maratones del mundo, junto a su marido Aritz Seminario.