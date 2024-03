Vicenç Carabassa: "El agua de niebla no satisface la demanda de un municipio pero en ciertos momentos puede ser interesante"

En tiempo de sequía y de necesidad de agua, cada gota cuenta. Incluso de los orígenes más insospechados. No es que no pudiera venir de la niebla, que, de hecho es agua, pero el proyecto español Life Nieblas, financiado por la UE, acaba de presentar tres captadores para reunir y precipitar las gotas de agua de la niebla, que ya se ha demostrado que puede contribuir a paliar los efectos de la sequía sobre cultivos de secano. Unos días antes del Día Mundial del Agua que se celebra este viernes, se presentaron en Barcelona tres captadores de agua de niebla fabricados en España, capaces de recolectar hasta 250 litros de agua por metro cuadrado.

Vicenç Carabassa es investigador de uno de los centros socios del proyecto, el Centro de Investigación Ecológica y Aplicaciones Forestales (CREAF), y su supervisor científico. Insiste en que no es posible comparar esta tecnología de captación de agua de niebla con infraestructuras como las desaladoras de las que tanto se habla ahora ni con el regadío en la agricultura. Sin embargo, sí apunta al apoyo puntual que puede suponer en ciertos momentos para cultivos de secano que de otra forma sucumbirían a la sequía e incluso para servir en algún momento para el suministro de agua de boca, tal y como le preguntan los municipios que se ponen en contacto con ellos para interesarse por esta posibilidad.

El Life Nieblas nació y ha dado sus primeros pasos en Canarias, de la mano de su empresa pública GESPLAN, del Cabildo de Gran Canaria o el CREAF y ahora estudia su viabilidad en Cataluña. Zonas como la meseta central, Montserrat podrían reunir las condiciones. También tienen peticiones de Lleida o Vic mientras ponen también los ojos en otras islas del Mediterráneo, en Italia o Grecia.

¿Cuál puede ser la aportación de esta tecnología a la lucha contra la sequía?Por ejemplo, en Canarias la estamos utilizando principalmente en proyectos de restauración ambiental, de población forestal para regar los cantones que plantamos de especies que, si no se riegan, sabemos por experiencia previas que el fracaso es seguro. En la Península, aparte de esta aplicación, yo creo que la que más interesante es en el ámbito agrícola, de la agricultura de especies leñosas de secano. si les damos un riego de apoyo en momentos determinados de mucha escasez de agua y momentos claves del ciclo vital para asegurar la supervivencia incluso de la planta, como estamos viendo en Cataluña. En estas situaciones, siempre que se den las condiciones para la captación de niebla, puede ser una ayuda interesante, pero siempre como un complemento a las fuentes ya existentes. Y luego tenemos también otro uso que es el de agua de boca. Porque, al final, lo que estamos haciendo es captar agua que puede ser utilizada. En algunos municipios se han interesado por instalar captadores para poder satisfacer la demanda del municipio. Siempre digo lo mismo, no llegaremos a satisfacer toda la demanda de un municipio, ni mucho menos, pero en momentos puntuales de escasez, bueno cualquier fuente puede ser interesante.

Cuando un alcalde se interesa por la posibilidad de obtener agua de boca -para el consumo humano- del agua de lluvia, ¿tenéis alguna estimación de, en momento de necesidad, a cuánta población se podría abastecer?Este nivel de detalle no lo tenemos. Depende mucho de las condiciones climáticas y del relieve y a nivel de finca en una zona puede funcionar muy bien y en otra no. Cada proyecto necesita su evaluación previa para buscar, primero, si tiene sentido en ese emplazamiento dar esta tecnología y, segundo, qué sitio es el más idóneo para establecer y probarla. A partir de aquí, lo primero que recomendamos es hacer una prueba piloto, nunca empezar a montar captadores a gran escala, sino pequeñas pruebas para ver cómo funciona realmente. Hasta que no instalas el captador, no sabes realmente la cantidad de agua que puedes llegar a colectar. Hay que ir paso a paso.