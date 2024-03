Estas son las comunidades con mejor y peor nivel de inglés en España

We speak english very well. O al menos, eso es lo que dice el último Índice Education First del nivel de inglés. En Europa, ocupamos el puesto 25 de 34 países y, a nivel global, nuestra puntuación media es de 535 puntos frente a la media mundial de 493. Sin embargo -siempre hay un, pero- el informe también destaca que los jóvenes españoles de entre 18 y 20 años están reduciendo su nivel a causa del sistema educativo.

Aunque se trata de un hecho global: el nivel de inglés de los jóvenes de entre 18 y 20 años ha descendido 89 puntos y el grupo de entre 21 y 25 años lo ha hecho en 5 puntos. Pero, profundicemos en las comunidades autónomas:

¿Qué CCAA tienen mejor nivel de inglés? ¿Y peor?

Según el informe, las comunidades que mejor nivel de inglés tienen de España son: el Principado de Asturias, Galicia y la Comunidad de Madrid son las regiones que mejor nivel de inglés tienen de España, Sin embargo, "han perdido una oportunidad de estar a la cabeza de los territorios que dominan el inglés", ha señalado el director general de EF España.

Por su parte, Andalucía, La Rioja y Castilla-La Mancha son las que tienen peor nivel de inglés. Además, el informe ha detallado que España ha mejorado un 17%, mientras que Portugal ha mejorado un 21% desde 2011.

¿Quiénes tienen mejor nivel?

El informe revela que los hombres tienen un mayor nivel de inglés que las mujeres, aunque, curiosamente, las niñas hablan mejor (un 17%) que los niños. "La razón es que los hombres trabajan en posiciones de más alto nivel y practican más el inglés. La explicación está en el entorno laboral", ha asegurado el director general de EF España.

¿Cómo mejorar el nivel de inglés de la población?

Además, EF recomienda a los gobiernos considerar las horas disponibles en el programa de estudios y el nivel de desempeño que se logrará en cada uno de los principales hitos educativos y proponen que la televisión y las películas se emitan en el idioma original, con subtítulos en vez de doblaje, entre otras propuestas.

Para los profesores también tienen propuestas: que impartan inglés mediante metodologías basadas en la comunicación; premiar los aciertos en la comunicación en vez de poner el foco en los errores; fomentar la participación del alumnado fuera del horario de clase mediante medios audiovisuales en inglés e invitarlo a compartir sus preferencias; o dar a los estudiantes oportunidades frecuentes para que hablen inglés a través de actividades como clubes de inglés, días temáticos, hermandad entre salones de clases, excursiones escolares y oradores invitados.