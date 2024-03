Un hombre se atrinchera en su casa de Granada y desata el pánico: "Tiene cuatro bombonas de butano"

Un inquilino de un bloque de viviendas de Las Gabias, Granada, permanece atrincherado este jueves en su casa y se niega a ser detenido por la Guardia Civil tras varias denuncias de sus vecinos por delitos continuados de daños. Un negociador de la Policía ha tratado hasta dos veces de convencerle para que salga y se entregue voluntariamente. El hombre se ha negado a salir, por lo que en estos momentos el dispositivo policial ha entrado al edificio.

Según ha señalado el propio Instituto Armado, no se tiene constancia de que este hombre cuente con algún arma, pero sí cuenta con al menos una bombona de butano dentro de la vivienda, por lo que se ha ordenado el desalojo del edificio, se ha acordonado la calle y se ha enviado una dotación de expertos en explosivos de los Tedax.

Así lo han confirmado los vecinos, que han adelantado que se trata de un jubilado de 66 años y que amenaza con volar el inmueble con las bombonas de butano.

Hasta la zona se han desplazado varios agentes de la Guardia Civil, entre los que se incluyen los especialistas en explosivos y también una dotación de Bomberos. Además, la empresa responsable del servicio de gas ha procedido a cortar el suministro del edificio para impedir cualquier deflagración.

Los hechos han comenzado sobre las 10 horas de este jueves cuando la Guardia Civil se ha desplazado hasta su domicilio para su arresto por un delito continuado de daños. En ese momento el hombre se ha negado a entregarse voluntariamente, ha salido corriendo y se ha metido en su casa. Tras ello, sobre las 11 horas, las autoridades han evacuado a los vecinos. Hasta 50 personas han tenido que abandonar sus casas.

Tras encerrarse, el atrincherado ha asegurado a los vecinos que el bloque es suyo y ha argumentado que no puede ser detenido por las autoridades porque cuenta con la "inmunidad diplomática que le otorga haber trabajado para diferentes grupos de inteligencia".

"La situación está muy convulsa porque ha vuelto a amenazarnos con hacer volar el bloque", ha dicho el presidente de la comunidad, Francisco José Sánchez, que permanece en el extremo opuesto de la calle con el resto de vecinos del inmueble y del edificio colindante.

Más de 40 denuncias por amenazas y agresiones

Los vecinos han reconocido sentir "miedo" por esta persona, que acumula exactamente más de 40 denuncias por supuestas amenazas, intentos de agresiones y daños en sus vehículos y en el propio edificio. Por estos hechos, la Guardia Civil ya detuvo a este hombre en febrero, llegando a estar arrestado durante varias horas.

Entre sus vecinos, Melani relata a 20minutos que ella fue la primera persona que interpuso una denuncia contra este hombre tras el continuo acoso recibido por su parte: "He tenido mucho miedo. En agosto empezó a escribirme pidiendo favores y de ahí pasó a decirme que quería una relación conmigo. Le dije que no e insistía. Le avisé de que me estaba incomodando, también de que le iba a denunciar".

Según detalla, este hombre llegó hace dos años al edificio sin ocasionar ningún problema. Ella misma, además, fue la persona que le alquiló su piso. Tras varias insinuaciones, tanto a ella como a otra vecina, todo se desbocó, cuenta Melani, en febrero, cuando ha comenzado a agredir y a amenazar a los vecinos. Priscila o Pablo, también residentes en el edificio, narran asimismo a este diario los ataques recibidos: "Me dijo que a finales de mes compraría un arma y mataría a cada hombre, mujer y niño del edificio".

Otros vecinos del inmueble también constatan que la violencia ha ido en aumento de forma reciente, especialmente durante la última semana. "Ha tirado un martillo a una vecina a la que quería dar en la cabeza; hace cinco o seis días subió con un cuchillo a la puerta de otra para rajarla y echó aceite en el suelo del patio para que se cayese, le ha rajado las ruedas a todos los vecinos y nos está destrozando el edificio", ha narrado el presidente de la comunidad.

"Lleva muchos meses también sin pagar alquiler y lo han denunciado, pero hasta que no llegue la orden de desalojo no lo pueden echar y estamos pagando todos las consecuencias mentales de este hombre", ha lamentado el presidente.

"Puede tener seis o siete personalidades diferentes, un día es un diplomático de la CIA, otro del CNI, otro de la KGB... ha roto zonas comunes, el portero nuevo que se puso para abrir el garaje, los buzones...", añade.

Muchos de los vecinos se han enterado además de la noticia a través del grupo de whatsapp conjunto, ya que en el momento de los hechos no se encontraban en el edificio. Además de vivir atemorizados, aseguran que han llegado a instalar un sistema de videovigilancia de hasta 2.000 euros en el garaje comunitario para controlar sus movimientos por el inmueble, un edificio que cuenta con 18 viviendas en las que residen más de 30 personas, entre ellos siete niños.