Los vecinos del hombre que se ha atrincherado durante horas en un piso de Granada: "Amenazaba con matarnos a todos"

Amenazas, acoso, destrozos, paseos por la escalera con cuchillos, martillos o incluso gas pimienta. "Ha escrito RIP en todos los buzones del edificio", dice a 20Minutos Melanie, una de las vecinas del hombre que este jueves se ha atrincherado con cinco bombonas de butano en un piso de Las Gabias (Granada) durante casi ocho horas y que, finalmente, ha tenido que ser desalojado por la fuerza y detenido por la Guardia Civil.

Ella sabe de primera mano lo que ha sido sufrir el acoso y derribo de este vecino durante meses, por el que se llegó a instalar un sistema de videovigilancia en la comunidad para controlar sus movimientos. Tan solo por parte de Melanie existen hasta nueve denuncias en contra del pensionista de 66 años. En total, con las del resto de vecinos, acumula más de 40 demandas.

Melanie fue la que le alquiló el piso a través de la inmobiliaria en la que trabaja. "Teníamos una relación normal, le dije que le ayudaría en lo que necesitara. En agosto empezó a escribirme pidiendo favores y de ahí pasó a decirme que quería una relación conmigo", explica. "Le dije que no e insistía. Le avisé de que me estaba incomodando, también de que le iba a denunciar", cuenta. Finalmente, tras la insistencia de este hombre, Melanie decidió bloquearle de las apps de mensajería. "Me mandaba SMS", relata. Ahí decidió denunciar.

Cuando el vecino recibió la notificación de denuncia las cosas empezaron a empeorar. "Me mandaba SMS, me dejaba notas amenazantes en el buzón, en el coche...el día del juicio me amenazó de muerte", señala. En el momento en que todo pasó de las diligencias previas a un proceso penal él se desbocó y decidió cargar contra el resto del edificio.

"Le conocía porque el primer piso en el que vivió era mío y ahora vive en casa de mi hermano", declara Priscila, que en octubre también comenzó a sufrir acoso por parte de este hombre. "Me ofreció dinero por acostarme con él. Cuando le dije que no, empezó a amenazarme. Tiraba botellas de cristal en mi propiedad, cartones de vino... lo que pillara", sentencia, a la vez que asegura haber pasado "mucho miedo".

Según Priscila y el resto de vecinos, a partir del 14 de febrero comenzó a pasearse por la propiedad "con un cuchillo, con un martillo, hasta con gas pimienta". También relatan que pinchó las ruedas de todos los vecinos y que "amenazaba a las mujeres y a los niños. A los hombres nunca de frente".

"Vivía aquí desde 2022 y era un hombre normal, mayor y correcto"

"Se tenía que haber hecho algo antes"

Ese fue el caso de Pablo, que tras dos años conviviendo en armonía con este hombre se topó con él en el garaje cuando iba con su hija de 6 años. "Me saludó normal, así que le contesté. Sin mediar más me dijo que a finales de mes compraría un arma y mataría a cada hombre, mujer y niño del edificio".

Pablo no supo reaccionar con su hija menor delante, pero sí le reclamo que se lo dijera a la cara. "Cuando amenazaba a hombres, lo hacía de lejos, como yéndose", apunta. Además, cuenta que nunca había habido ningún problema con él antes del 14 de febrero. "Vivía aquí desde 2022 y era un hombre normal, mayor y correcto", sostiene rotundo.

Un hombre se atrinchera en su casa de Granada y desata el pánico. EFE

Todos relatan que, en los últimos días, la máxima de su vecino era llamarles "okupas". "Decía que el edificio era suyo, que no podíamos vivir allí, que éramos okupas y que nos iba a matar a todos", afirman. "Me dejaba notas en el coche, que si no lo sacaba del garaje antes de las 10 de la mañana, pasaría algo", agrega Pablo. El vecino, que este jueves no quería salir de su casa, también tenía delirios con el Gobierno ruso o con el CNI, algo que gritaba por los pasillos de la propiedad.

"Han tardado mucho en hacer algo, tendrían que haberle detenido hace días"

Durante el día de hoy, antes de que el vecino acabara por ser desalojado y detenido, una mujer que compartió estudios con él se ha puesto en contacto con los vecinos. "Sabemos que tiene problemas psicológicos", reconocen.

"Con todas esas denuncias se tenía que haber hecho algo antes. Una vez le detuvieron, pero a las siete u ocho horas lo soltaron. Han tardado mucho en hacer algo, tendrían que haberle detenido hace días", aseveran y agregan que todos sabían que algo así iba a pasar. "Solo era cuestión de tiempo".