Una reportera española, "increpada y desalojada" del mercado que visitaron Kate Middleton y el Príncipe Guillermo

Las especulaciones acerca del estado de salud de Kate Middleton, avivadas por el secretismo de la Familia Real Británica, han aumentado aún más en las últimas horas a raíz de la publicación de un vídeo en el que se podría ver a la princesa de Gales acompañada del Príncipe Guillermo en un mercado agrícola de Windsor, en Reino Unido.

"Creo que mucha gente ya sabrá lo que está pasando. Los medios británicos creen el relato de Palacio y lo están respetando", explicó Simon Hunt, periodista de The Times, asegurando que "se está preparando una intervención pública" de Kate, tras la operación abdominal a la que se sometió el pasado enero.

Sin embargo, este miércoles, desde el programa Espejo Público de Antena 3 han enviado a una de sus reporteras, Cova Camblor, para recabar más información acerca de la visita de los príncipes de Gales a dicho mercado, situado a pocos metros de la residencia de los príncipes en Adelaide Cottage, pues son muchos los que sostienen que, en realidad, se trata de una maniobra para acallar los rumores en torno a la salud de Kate, así como la posible crisis del matrimonio.

Pese a que la periodista logró acceder a las instalaciones de Windsor Farm Shop, la tienda en la que se avistó al matrimonio, y grabar algunas instantáneas con su teléfono móvil, tan solo pudo "permanecer unos quince minutos en el interior del mercado". Y es que fue "increpada y desalojada" por una empleada, que se dio cuenta de que estaba siendo grabada.

En este sentido, la mujer le instó a que "contactara directamente con el palacio de Buckingham" si deseaba averiguar más detalles acerca de la visita de Kate y Guillermo. "Quiero recalcar que no iba ni con trípode, ni con cámara o micrófono. Simplemente, iba con un móvil, con el que he podido grabar a escondidas unas imágenes de la entrada de la tienda y del aparcamiento", contó Camblor en el programa presentado por Susanna Griso.

Al parecer, la periodista fue desalojada del propio aparcamiento, por lo que tuvo que conectar en directo fuera del recinto. "Solo he podido hablar con tres personas que querían colaborar", añadió.

A pesar de todo, parece que estas nuevas imágenes podrían confirmar la teoría de que la visita de Kate a Windsor Farm Shop no fue reciente, sino que se remontaba al pasado diciembre. "La decoración de las casetas... Mucha gente dijo que eran de Navidad. Y no, como veis, son decoraciones que llevan ahí, no se sabe cuánto tiempo", explicó la reportera sobre el vídeo publicado por The Sun.