Fani Carbajo, sobre su proceso para quedarse embarazada: "Fue una experiencia emocionalmente muy dura"

El pasado mes de enero, Fani Carbajo anunció que espera a su segundo hijo, el primero con su nueva pareja, Fran Benito. La exparticipante de La isla de las tentaciones ha concedido una entrevista a la revista Lecturas en la que se ha sincerado sobre las dificultades a las que se ha enfrentado y sobre cómo ha vivido todo el proceso.

La influencer ha contado que el problema venía principalmente por ella. "Los médicos me dijeron que necesitaba estimular los ovarios. Estuve casi un mes pinchándome en la tripa tres veces al día", ha asegurado Carbajo, recordando que "fue una experiencia emocionalmente muy dura".

Según ha explicado, solo consiguieron extraer cuatro óvulos del ovario derecho. Los inseminaron con espermatozoides de su novio y "de los cuatro, solo maduró uno". Es decir, "solo tenía una oportunidad". "Es un bebé bendecido", ha declarado para la revista.

Fani Carbajo ha revelado que en la sexta semana comenzó a notar "muchos pinchazos" y tuvo "una hemorragia". "Empecé a llorar. Me dio un ataque de ansiedad", ha expresado. Al llegar al hospital y escuchar el latido del corazón del bebé volvió a llorar, "pero ya de alegría".

Fue un momento duro para ella, que ya había vivido la experiencia de perder un bebé. "Estaba de dos semanas y aborté de manera natural. Fue por una crisis de ansiedad que me dio tras una discusión con una tercera persona", ha explicado Carbajo.

A pesar de estar muy feliz a la espera de su segundo hijo, ha asegurado que el principio de este embarazo le recordó un "trauma". "Con el padre de mi hijo lo pasé mal. Yo tenía 23 años y normalicé que me pusiera los cuernos porque estaba gorda por el embarazo", ha revelado.

Pero decidió dejarlo a un lado, puesto que, a pesar de que al principio le afectaba, ella misma ha definido a Fran Benito como un hombre "maduro, responsable y trabajador".

Fani Carbajo ha expresado que han decidido no saber el sexo del bebé hasta que celebren la baby shower con sus familiares y amigos. La influencer ha asegurado que no descarta tener otro bebé en la misma clínica y también ha revelado que tienen en mente planes de boda: "Me ha dicho que me va a dar el anillo cuando menos me lo espere".