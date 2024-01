Fani Carbajo se sincera sobre el TDAH que padece: "No tiene que ser un tema tabú"

Fani Carbajo no ha dudado nunca en ser completamente sincera con todos sus seguidores. Por ello, tanto en lo momento bueno como en los malos, siempre ha querido ser transparente y contar cómo se siente. Especialmente ahora, que va a volver a ser madre, la que se diera a conocer en La isla de las tentaciones ha hablado por primera vez de un tema del que apenas hay visibilidad.

La influencer ha contado a través de sus redes sociales sobre cómo es vivir con TDAH, trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Como así ha explicado, "no tiene que ser un tema tabú" porque está "a la orden del día". Todo comenzó cuando compartió un vídeo de un joven contando su propia experiencia viviendo con su novia, quien también lo padece.

Al descubrir la cantidad de preguntas que recibió sobre el tema, la exconcursante de Supervivientes no pudo evitar sorprenderse y reflexionar sobre el tema. Como así ha explicado, a ella se lo diagnosticaron cuando tenía 33 años.

Por ello, ha lanzado un mensaje a los padres que la siguen: "Si veis que vuestros hijos tiene actitudes diferentes a otros niños, llevadlos a un médico especialista o a un psicólogo". Un pensamiento que ella misma ha utilizado en la crianza de su hijo mayor, porque, como ha asegurado, así podrá tener un mejor desarrollo como persona.

En su caso, ha tenido "una vida un poco complicada" y por ello no pudieron detectar su caso. Fue cuando comenzó a ir al psicólogo cuando descubrió su propio caso. "A mí me pasa que quiero decir algo y no me salen porque quiero decir muchas cosas a la vez".

Por el momento ha decidido no tratarse porque “no es nada malo” y lleva así toda la vida. Lo único que le preocupa que su bebé "lo herede", pero no es algo que no sabe si podría ser posible. Pero, de darse el caso, lo que tiene claro es que es importante que sepa lo que le pasa y poder ayudarle con todo lo que le haga falta.