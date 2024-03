Anna Ferrer Padilla desvela que tiene una crisis con las redes sociales: "Me sentía supervacía"

La influencer Anna Ferrer se ha abierto con sus seguidores y ha comunicado la decisión que ha tomado una decisión en un vídeo a través de su perfil de Instagram. La hija de Paz Padilla ha desvelado que está atravesando un delicado momento, motivo por el que se ha mantenido más alejada de las redes sociales.

La influencer ha explicado, "emocionada", el motivo por el que ha estado más desconectada y no ha acudido a tantos eventos últimamente. "He tenido desde hace unos meses un poco de crisis con las redes sociales", ha expresado.

"Amo mi trabajo, llevo seis años dedicándome a esto y me hace muy feliz", ha declarado, refiriéndose sobre todo a la gran conexión y confianza que tiene con sus seguidores para contarles sus cosas y también escucharlos a ellos.

Pero Anna Ferrer ha desvelado que llegó un momento en el que había cosas de ese trabajo que no le gustaban ni le llenaban. "Iba a un evento y llegaba a casa mal, de mal humor, me sentía supervacía y esto no reflejaba para nada lo que soy", ha apuntado en el vídeo.

La influencer ha reconocido que, en ocasiones, considera que el mundo de las redes sociales puede llevar a alguien "a sitios malos" y a comparaciones. "Quiero que este sea un lugar seguro, en el que tú te sientas bien viéndome y escuchándome, y en el que yo me sienta bien contándoos cosas a vosotras", ha añadido.

Después de explicar los motivos por los que ha decidido mantener un poco al margen su trabajo en las plataformas, la hija de Paz Padilla ha desvelado el nuevo proyecto en el que está envuelta: "Decidí llenarme de cosas que me hicieran sentir bien. Por eso comencé a estudiar arte y dar clases de interpretación".

La creadora de contenido ha asegurado que es un gran reto para ella, pero algo que necesitaba hacer, saliendo así de su "zona de confort". "No me quería sentir juzgada", ha asegurado, después de comentar que prefirió no contarlo antes. Pero ha comentado que es algo que le está viniendo "muy bien", aunque en principio no entra en sus planes ser actriz.