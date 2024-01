Anna Padilla responde por qué "las 'influencers' ahora estudian" y le llueven las críticas

Anna Ferrer, más conocida como Anna Padilla, se ha consolidado como una de las influencers más conocidas de nuestro país. No obstante, la creadora de contenido no vive exclusivamente de esto. Hace menos de un mes estrenó junto a su madre, Paz Padilla, Te falta un viaje, un docureality en el que ambas se adentraban en otras culturas para conocer sus costumbres.

Asimismo, la joven también es emprendedora, ya que tiene la marca de ropa NO NI NÁ y es una de las socias de la agencia de comunicación, Papaya comunicación. Ahora, ha comenzado a estudiar un curso y ha querido hablar sobre la importancia de tener estudios, aunque se triunfe como influencer, algo que no ha sentado bien a su público.

Padilla ha publicado un vídeo de TikTok en el que responde a una seguidora sobre "por qué de repente todas las influencers están estudiando cursos, carreras, etc". "Uno de los temas que, personalmente, me preocupan es que creo que la gente joven no quiere estudiar y creo que es un problema que tenemos como sociedad", empezaba diciendo la hija de Paz Padilla.

Asimismo, Anna cuenta a sus seguidores qué ha estudiado ella: "Es muy importante en esta vida formarse y estudiar, así como seguir formándose durante toda la vida. Es fundamental y creo que es el mejor ejemplo que podemos dar como personas que influimos en los demás. En un mes cumplo 27 años, hice mi carrera de Economía en la Universidad Carlos III y fue una experiencia maravillosa. Me da pena la gente que se está perdiendo la época de la universidad, que es la mejor época de la vida. Eres más independiente, pero a la vez no tienes mucha responsabilidad".

La influencer también explica cómo va a ser el curso que ha decidido estudiar ahora: "Ahora quiero seguir formándome. Por ello, he decidido meterme en un curso de 9 horas a la semana y presencial, algo que para mí es un compromiso muy grande porque debido a mi trabajo, muchas veces no estoy en Madrid".

"Esto también me tiene un poco preocupada porque veo que la gente quiere ser influencer y no hacer nada con su vida y eso no me gusta", concluye la creadora de contenido.

Los comentarios al vídeo no han tardado en llegar, sobre todo porque a muchos de sus seguidores les ha molestado mucho que Anna haya afirmado que "los jóvenes no quieren estudiar". Ante esto, los mismos han asegurado que no creen que sea el caso y que depende de otras muchas circunstancias como que no se lo pueden permitir o que ven que los influencers ganan mucho dinero y ellos quieren aspirar a eso.

"Los jóvenes sí quieren estudiar, pero no tienen padres que les paguen todo, esa es la diferencia", "soy profesora y el 99% de mis alumnos quieren estudiar. El problema es que las redes sociales están haciendo mucho daño. Ven que los influencers ganan mucho dinero y lamentablemente quieren ser así", "pero qué dice si somos la generación más formada de la historia", han sido algunos de los comentarios del post.