Valencia despide unas Fallas multitudinarias con la cremà de sus 770 monumentos

Las Fallas de 2024 ya son historia. El fuego ha consumido este martes por la noche los 770 monumentos de la ciudad de Valencia y los alrededor de 250 de los municipios de la Comunitat que también celebran estas fiestas. La capital del Turia ha vivido unos días de récord tanto a nivel turístico como participativo. En el primer caso, la ciudad ha rozado el millón de visitantes, según ha adelantado la alcaldesa, María José Catalá, lo que ha beneficiado especialmente a los sectores hotelero, de la restauración y al comercio. Por otro lado, la Ofrenda de este año ha alcanzado los 110.000 participantes, lo que la convierte en la más concurrida de la historia. Tras una intensa noche para los servicios municipales, la ciudad recobra este miércoles el pulso habitual con la reapertura de las calles, el desmontaje paulatino de las carpas y un dispositivo de limpieza que se alargará hasta el sábado para devolver a los barrios su aspecto original.

La cremà, como sucede desde las Fallas de septiembre de 2021, las primeras celebradas tras la pandemia de covid, ha comenzado a las 20.00 horas con las 380 fallas infantiles, y ha proseguido dos horas después con la de las fallas grandes, hasta que el fuego ha hecho desaparecer todas. Las ganadoras de la Sección Especial y las municipales han tenido el privilegio de arder media hora después. Además, un operativo de 250 bomberos municipales reforzados por personal de guardia y efectivos de otros cuerpos ha vigilado el centenar de fallas consideradas de riesgo, es decir, las más grandes y próximas a los edificios de viviendas.

Las fiestas de este año, con el recuerdo del trágico incendio de Campanar, barrio que ha conquistado el primer premio de la categoría Especial con la falla l’Antiga, han estado marcadas por el buen tiempo, lo que ha favorecido la llegada de turistas a Valencia. Las aglomeraciones han sido una constante no solo en el entorno de las fallas más destacadas para visitar los monumentos, sino en las mascletàs, los castillos y la Ofrenda de flores a la Virgen.

Un bombero trabaja durante la Cremà de una de las más de 700 fallas de Valencia. Biel Aliño / EFE

Catalá se ha mostrado "muy satisfecha" con el transcurso de la edición de este año y ha destacado los dispositivos de limpieza y seguridad, con unas Fallas que han sido "muy exigentes" desde el punto de vista de la organización porque la ciudad ha recibido «cerca de un millón» de visitantes. "Hemos detectado, evidentemente, cuestiones que analizaremos y que intentaremos mejorar", añadió. La dirigente municipal subrayó que los falleros y las comisiones han sido unos "aliados inmejorables" que "han ayudado muchísimo a que la situación de la ciudad, en unas Fallas que han coincidido en fin de semana, no se descontrolara en exceso". En concreto, reconoció su responsabilidad para evitar el consumo de alcohol entre menores y mantener la limpieza en en entorno de las carpas y monumentos, junto a sus avisos a la Policía Local cuando hay situaciones de inseguridad. En este sentido, puso en valor el buen funcionamiento de la nueva unidad rápida de atención ante situaciones como el botellón y agradeció el largo trabajo de la Policía Local.

Pirotecnia ilegal

En el capítulo de los elementos de mejora, la alcaldesa afirmó que una de las cuestiones que "más le preocupan" es "la presencia de un material explosivo que está introduciéndose en los últimos dos años en la ciudad" por parte de turistas, "que no está controlado" y "ha originado unos problemas en la zona del río". En este sentido, avanzó que va a abordar, junto con otras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado "cómo reforzar el control de ese material, que evidentemente no se vende de forma legal" y "supone un riesgo para las personas", dijo, antes de recalcar que no se refiere a los falleros sino a "personas que vienen de fuera y vienen con un material que además no se vende legalmente y que debemos controlar mucho".

Catalá apuntó que se revisará cómo se han aplicado las ordenanzas para atajar el "incivismo" de "personas que han atacado el patrimonio o la ciudad". "Esta ciudad tiene que comenzar a aplicar una mano dura contra el incívico", aseguró, y añadió que, "si queremos que las Fallas sean como son y como deben de ser, tenemos que aplicar las máximas sanciones" y "ser muy contundentes en la utilización del material de pirotecnia".

La obra de Escif, una simulación de cuatro migrantes saltando la Valla de Melilla, en la plaza del Ayuntamiento de Valencia. Europa Press

Salvan a los ninots migrantes

Los cuatro ninots que representaban a cuatro subsaharianos saltando una valla, que podría ser la de Melilla, encaramados a la verja de la mascletà no han ardido este 19 de marzo. El conjunto que formaba parte de la falla municipal fue retirado a petición del artista urbano Escif, coautor de la falla, y el Ayuntamiento lo autorizó. El diseñador emitió un comunicado el pasado domingo para defender la escena ante la crítica del colectivo Resistencia Migrante Disidente, que la calificó como una "espectacularización del racismo institucional", y comentó que veía su trabajo como una oportunidad para abrir un diálogo sobre el uso del espacio público como lugar crítico y de reflexión.

Vuelve el debate sobre la Ofrenda

La concejala socialista Nuria Llopis ha emplazado al Gobierno municipal a "empezar ya buscar fórmulas que eviten el colapso de la Ofrenda del próximo año". Llopis reclamó tras "desastre" del primer día con retrasos de hasta tres horas que "se retome el debate sobre su organización". La alcaldesa, María José Catalá, ha replicado que esos retrasos se debieron a que es "un año récord" de participación, con 60.000 falleros y un 60% del censo fallero desfilando esa jornada. Según ha añadido, este lunes "ya no se produjeron".

La mascletà más potente y sentida

La última mascletà del ciclo fallero de 2024 disparada este martes en una abarrotada plaza del Ayuntamiento de Valencia por Pirotecnia del Mediterráneo, de la localidad valenciana de Vilamarxant, se convirtió en la más potente escuchada y sentida nunca en estas fiestas, que hizo retumbar la ciudad y dejó temblando a más de uno. Fue un espectáculo complejo, con tres pisos y 330 kilos de pólvora, el máximo permitido en la plaza, y que dejó el terremoto más potente escuchado nunca en este epicentro de la fiesta fallera que llegó a romper algunos cristales de la oficina municipal de Turismo ubicada en la planta baja del Ayuntamiento. "Estoy contento porque son disparos complejos, hay gente que piensa que poner mucho material es muy fácil pero no, es muy complicado", afirmó el pirotécnico Antonio García, quien recibió la ovación y los aplausos de toda la plaza una vez finalizada la mascletà.

Mascletà de las Fallas 2024 en Valencia. Europa Press

El disparo culminó con un impresionante bombardeo de más de 6.000 truenos aéreos en pocos segundos, que dio paso a un hermético cierre, con un golpe seco de truenos sincronizados aéreos y terrestres.

La mascletà estuvo dedicada a la unidad de quemados del hospital La Fe, pues esta pirotecnia sufrió un accidente en julio, en el que dos de sus trabajadores resultaron heridos graves, y esta unidad "les salvó la vida", por lo que quisieron agradecerles "ese esfuerzo que hicieron", aseguró el pirotécnico. Durante el disparo fueron atendidas 36 personas, la mayor parte por lipotimias (14) o por crisis de ansiedad (8), y de las que cuatro fueron evacuadas a hospitales: una por lipotimia no recuperada, una por dolor torácico, una por convulsiones y otra por un esguince. También hubo tres personas heridas, cuatro con traumatismos, una con intoxicación y una patología cardíaca, según el informe de la Cruz Roja.

Entre los invitados a esta última mascletà se encontraban el president de la Generalitat, Carlos Mazón; la vicepresidenta segunda, Susana Camarero, y los embajadores de Austria, México, China y República Dominicana. También presenciaron este espectáculo el presidente de la Federación de Balonmano, Francisco Blázquez García; el subdelegado del Gobierno, José Rodríguez Jurado, y el cantante Francisco.